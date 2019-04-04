Нібіру вб'є Землю у день виборів президента України: у мережі почалася нова істерія

У мережі почалася нова істерія, пов'язана з черговим кінцем світу. Конспірологи і навіть деякі ЗМІ активно поширюють інформацію про те, що нібито планета-вбивця Нібіру зіткнеться із Землею у день другого туру виборів президента України – 21 квітня.

Такі дані уфологи вичитали у календарі майя. Там нібито вказано, що "таємнича Нібіру затулить собою Сонце і, зануривши нашу планету у глибоку тінь, викличе справжню катастрофу".

Наукових підтверджень навіть малої долі даних тверджень, ясна річ, не існує.

Кінець світу Ілюстрація

Навпаки, фахівці запевнили, що миттєва смерть усім жителям планети не загрожує, тому що у Землі є власний "заряд" тепла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені зізналися, що Нібіру (також відома, як Планета 9 і Планета Х) підштовхнула їх до відкриття найвіддаленішого об'єкта Сонячної системи під назвою FarFarOut.

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