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Нібіру вб'є Землю у день виборів президента України: у мережі почалася нова істерія

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У мережі почалася нова істерія, пов'язана з черговим кінцем світу. Конспірологи і навіть деякі ЗМІ активно поширюють інформацію про те, що нібито планета-вбивця Нібіру зіткнеться із Землею у день другого туру виборів президента України – 21 квітня.

Такі дані уфологи вичитали у календарі майя. Там нібито вказано, що "таємнича Нібіру затулить собою Сонце і, зануривши нашу планету у глибоку тінь, викличе справжню катастрофу".

Наукових підтверджень навіть малої долі даних тверджень, ясна річ, не існує.

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Кінець світу

Кінець світу

Ілюстрація

Навпаки, фахівці запевнили, що миттєва смерть усім жителям планети не загрожує, тому що у Землі є власний "заряд" тепла.

Нібіру вб'є Землю у день виборів президента України: у мережі почалася нова істерія

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені зізналися, що Нібіру (також відома, як Планета 9 і Планета Х) підштовхнула їх до відкриття найвіддаленішого об'єкта Сонячної системи під назвою FarFarOut.

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Тема
Кінець світу
Місце
Україна
Тег
Выборы Президента
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Почтальон Печкин
Почтальон Печкин
Не всю Землю,а только рашку...
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Почтальон Печкин, Вы еще инопланетян на помощь призовите. Попросите США подать сигнал со спутников)
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