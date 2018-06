Збій в роботі WhatsApp налякав користувачів

У світі відбулися масштабні збої в роботі WhatsApp.

Більшість користувачів заявляє, що має проблеми з підключенням, тоді як третина заявляє, що не може отримувати повідомлення, повідомляє Daily Mail.

#WhatsAppDown My WhatsApp can not install because of error report "WhatsApp temporarily unavailable". #INDIA pic.twitter.com/AZGye187Xl - Bibvewadi Pune (@ VijayPasalkar75) 14. Juni 2018

Найбільше збоїв припало саме на Європу. Постраждали, зокрема, Нідерланди, Бельгія, Франція, Німеччина, Данія, Англія, Австрія, Чехія та інші країни. Також проблеми зафіксовані в Південній Африці, Індонезії, Малайзії, Гонконзі.

WhatsApp is down: (Some) users currently unable to send and receive messages https://t.co/3sDJmjw2IA #whatsappdown pic.twitter.com/fpFIbTovYB - Matt Navarra (@MattNavarra) 14. Juni 2018

Жертвами збою стали і жителі деяких американських штатів, Канади, тощо.

Велика кількість користувачів заявила про збої в Twitter. Деякі віджартовуються, називаючи це полегшенням.

WhatsApp is down😂what a relief pic.twitter.com/XCzs6LC3H3 - Pearly papa Pearl🐒 (@StunnaMPB) 14. Juni 2018

"У WhatsApp стався збій. Так само збій стався в стосунках людей", - пожартував інший користувач, натякаючи, що люди зараз спілкуються переважно в мережі.

Whatsapp is down. Relationships going down as well. #whatsappDown - GArmani (@mongalog) 14. Juni 2018

