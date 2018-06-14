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Збій в роботі WhatsApp налякав користувачів

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У світі відбулися масштабні збої в роботі WhatsApp.

Більшість користувачів заявляє, що має проблеми з підключенням, тоді як третина заявляє, що не може отримувати повідомлення, повідомляє Daily Mail.

Найбільше збоїв припало саме на Європу. Постраждали, зокрема, Нідерланди, Бельгія, Франція, Німеччина, Данія, Англія, Австрія, Чехія та інші країни. Також проблеми зафіксовані в Південній Африці, Індонезії, Малайзії, Гонконзі.

Жертвами збою стали і жителі деяких американських штатів, Канади, тощо.

Велика кількість користувачів заявила про збої в Twitter. Деякі віджартовуються, називаючи це полегшенням.

"У WhatsApp стався збій. Так само збій стався в стосунках людей", - пожартував інший користувач, натякаючи, що люди зараз спілкуються переважно в мережі.

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Об'єкт
WhatsApp
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