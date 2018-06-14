Заборона в силі: у Росії підтримали блокування Telegram

Московський міський суд не підтримав апеляцію представників Telegram на рішення Таганського районного суду про блокування ресурсу.

"Рішення Таганського районного суду залишити без зміни, а апеляцію - без задоволення", - заявила голова суду після 10-хвилинної наради з колегами, пише "Медіазона".

Офіційні представники Telegram в суді - правозахисна група "Агора" - мають намір пізніше звернутися до Європейського суду з прав людини. Про це розповів співробітник групи Дмитро Колбасин в розмові з TJ. За словами адвоката, рішення Таганського районного суду "необгрунтовані і суперечать як російським, так і міжнародним актам".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Роскомнадзор з 16 квітня почав блокувати VPN і проксі-сервіси, які надавали доступ до месенджер в РФ. А також IP-адреси Amazon, Microsoft і Google, які месенджер використовував для обходу блокування. В результаті багато користувачів і власники інтернет-ресурсів зіткнулися з труднощами при доступі до сервісів і сайтів. 30 квітня в Москві відбувся мітинг проти обмежень в інтернеті і блокування месенджера Telegram.