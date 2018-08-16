Як визначити генія: вчені назвали явні ознаки

Американські психологи з'ясували, як визначити геніальність і схильність до вирішення складних завдань. Для цього достатньо просто подивитися на побут людини.
Першим маркером геніальності є відсутність нормального сну і режиму, пише Curious Mind.
Іншим важливим атрибутом називають відсутність порядку у власному домі. Хаос для таких людей - норма, вони можуть місяцями жити в повному безладі.
Люди творчих професій дуже часто і грубо матюкаються. Дослідники з'ясували, що мозок людей з такими здібностями працює вкрай швидко і часто не шукає коректних відповідей на поставлене запитання.
Нагадаємо, як раніше писав OBOZREVATEL, вчені попередили про пекельну спеку, яка йде на Землю.