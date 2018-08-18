"Вбивця танків": з'явилися нові подробиці про грізну зброю України

Модернізований український танк Т-72АМТ, який зараз проходить випробування на полігонах, за своїми характеристиками значно перевершує російські аналоги.

Про це розповів в ефірі ObozTV військовий експерт Сергій Ковтун. Експерт нагадав, що раніше в українській армії основний танк, який стояв на озброєнні, був Т-64. Танки Т-72 різних модифікацій, що залишилися ще з радянських часів, перебували на складах і в резерві.

Як зазначив Ковтун, щоб провести модернізацію Т-72 і поставити його на озброєння у війська, потрібен був час.

"У російській армії основний танк, який стоїть на озброєнні - Т-72Б3. Наш модернізований танк Т-64 в порівнянні з Т-72Б3 мав свої недоліки. За великим рахунком, він був слабшим. Зараз, враховуючи, що у нас була достатня кількість танків Т-72, ​​ми провели модернізацію, і наш нинішній танк Т-72АМТ значно кращий за російський Т-72Б3", - заявив експерт.

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За словами Ковтуна, Росії найближчим часом не буде що протиставити українському модернізованому танку Т-72, ​​якщо він буде у військах у достатній кількості.

"Російські танки Т-90, не кажучи вже про "Армату" - це "сирі" танки, їх у військах практично немає. Я взагалі не впевнений, що "Армата" з'явиться, тому що "Армата" - часткова модернізація танка Т-80 радянських часів, і невдала модернізація. А у нас якраз дуже вдала модернізація нашого танка Т-72", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше секретар РНБО Олександр Турчинов представив САУ "Богдана", яка надійшла на озброєння ЗСУ, зазначивши, що аналога у Росії немає.