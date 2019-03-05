"Важливе послання з космосу!" Місячний зонд Ізраїлю надіслав перші селфі

Ізраїльський місячний зонд Beresheet надіслав перші селфі на тлі Землі з космосу.

Як повідомляє Israel National News, його запустили в кінці лютого за допомогою ракети Falcon 9.

Фотографію зробили з навколоземної орбіти на відстані 37 600 кілометрів від Землі, причому на знімку добре видно Австралію. Уточнюється, що селфі було зроблено під час повільного обертання космічного корабля.

Можна роздивитися табличку з ізраїльським прапором і написами "Am Israel Hai" (народ Ізраїлю живе), а також "Маленька країна - великі мрії".

"Цей космічний апарат є свідченням сили і технологічної мощі Ізраїлю, його успіхи – це важливе послання дітям Ізраїлю: ви можете і повинні мріяти про щось більше", – розповів міністр науки Ізраїлю Офір Акуніс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, компанія SpaceX запустила ракету-носій Falcon 9 з ізраїльським апаратом 21 лютого. Маса Beresheet становить 585 кілограмів. На ньому встановлено камеру, магнітометр, кутові відбивачі для відстеження зонда з Землі.

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