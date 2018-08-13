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В Україні показали "вбивцю" ворожих танків: що відомо про нову зброю. Відео

35.1тЧитати новину російською

Бойовий танк Т-72АМТ від "Київського бронетанкового заводу" проходить вогневі випробування на військових полігонах.

За даними прес-служби "Укроборонпрому", комплекс випробувань призначений для обробки всіх режимів стрільби різними типами боєприпасів, включаючи високоточні керовані ракети "Комбат" від підприємства концерну ДККБ "Луч" (також опубліковане відео. Щоб подивитися, проскрольте сторінку до кінця).

"Саме можливість ведення вогню "Комбатом" є однією з головних особливостей Т-72АМТ, який є модернізованою версією Т-72А. Завдяки використанню нової високоточної зброї можливо знищити бронетехніку противника на дальності до 5 км. Таким чином, дальність ведення вогню танку Т-72АМТ удвічі більша, ніж у Т-72А", - пояснили у відомстві.

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Зазначається, що "Комбат" має бронепробиття у 750 мм броні і повністю ігнорує динамічний захист супротивника. Потужності ракети досить для знищення навіть найзахищених ворожих танків.

"Окрім того, Т-72АМТ отримав рівень захисту нового покоління, який забезпечується елементами динамічного захисту нового покоління та протикумулятивними решітками. Таке поєднання виявилося одним із найефективніших під час боїв на Сході України та було впроваджене у виробництво. Особливу увагу при розробці Т-72АМТ було приділено прицільному комплексу та засобам спостереження", - уточнили в Укроборонпромі.

Танк оснащений приладами нічного бачення з сучасними електронно-оптичними перетворювачами третього покоління і прицілом для ведення вогню високоточними ракетами. Також у ньому встановлено комплект із двох цифрових радіостанцій із захищеними каналами зв'язку та сучасні супутникові засоби навігації.

Крім того, було проведено модернізацію ходової частини, замінено гусениці на нові з гумово-металевим шарніром. Також встановлено камеру заднього виду й енергоагрегат, який дозволяє вести спостереження і відкривати вогонь із місця без вмикання основного двигуна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше секретар РНБО Олександр Турчинов презентував САУ "Богдана", яка надійшла на озброєння ЗСУ, зазначивши, що аналога немає у Росії.

Читайте всі новини по темі "озброєння" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
озброєння
Місце
Україна
Об'єкт
Укроборонпром
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Tinin Alex
Tinin Alex
Т- 72 - Это российскй танк - ты вонючий Порохобот -хоть покрась его хоть трезуб в выхлопную трубу вставь - всё равно это Российская разработка, хоть назови его Т-72-ХохОл, Т-72 - поРоХОбоТ , Т - 72 РогУЛь - НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТСЯ !!! ТУПОРЫЛЫЕ ВЫ ЖИВОТНЫЕ))))))))))
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2 из 5 ответов | показать все
Шевченко Владимир
Шевченко Владимир
Tinin Alex--петух ты недорезанный! Танк Т-72 была и есть советская разработка.Российская---это танк Армата, которую на верёвке , как бычка, тягали по Красной площади и который никогда не будет танком! Российское-- это истребитель Фак-57, который никуда не полетит! Итд В России своё -- это только танки и машины с оленьего гомна!
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Панкратов Роман
Панкратов Роман
Tinin Alex, шизофреник, Порошенко будет президентом и второй срок. Раз русские выблядки так этого бояться - значит точно будет
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
побольше таких цацек на фронт,что бы уничтожали эту мразь рашистскую
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Панкратов Роман
Панкратов Роман
Tinin Alex, шизонутый , вас выблядков будем убивать. Видел фото стелажей из гробов с русским мясом - и твой гроб таким же будет.
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Tinin Alex
Tinin Alex
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков, и в хопу трахнутый порохобот..... Ты прав валить вонючих хохлов надо и наь донбасе и в киеве
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
вы на него ещё миномёт Молот поставте...и на Москву в шароварах
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2 из 4 ответов | показать все
Панкратов Роман
Панкратов Роман
Tinin Alex, а ты жену подмыл перед тем как она под аргентинца ложилась, импотент. Судя по тому как русские самки набросились на иностранцев вы там все импотенты,
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Remla Tomas
Remla Tomas
Tinin Alex, Видно, что твой кумир - хйлопутин. Такой же долбойо, мудак и пошляк.
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