В Україні показали "вбивцю" ворожих танків: що відомо про нову зброю. Відео

Бойовий танк Т-72АМТ від "Київського бронетанкового заводу" проходить вогневі випробування на військових полігонах.

За даними прес-служби "Укроборонпрому", комплекс випробувань призначений для обробки всіх режимів стрільби різними типами боєприпасів, включаючи високоточні керовані ракети "Комбат" від підприємства концерну ДККБ "Луч" (також опубліковане відео. Щоб подивитися, проскрольте сторінку до кінця).

"Саме можливість ведення вогню "Комбатом" є однією з головних особливостей Т-72АМТ, який є модернізованою версією Т-72А. Завдяки використанню нової високоточної зброї можливо знищити бронетехніку противника на дальності до 5 км. Таким чином, дальність ведення вогню танку Т-72АМТ удвічі більша, ніж у Т-72А", - пояснили у відомстві.

Зазначається, що "Комбат" має бронепробиття у 750 мм броні і повністю ігнорує динамічний захист супротивника. Потужності ракети досить для знищення навіть найзахищених ворожих танків.

"Окрім того, Т-72АМТ отримав рівень захисту нового покоління, який забезпечується елементами динамічного захисту нового покоління та протикумулятивними решітками. Таке поєднання виявилося одним із найефективніших під час боїв на Сході України та було впроваджене у виробництво. Особливу увагу при розробці Т-72АМТ було приділено прицільному комплексу та засобам спостереження", - уточнили в Укроборонпромі.

Танк оснащений приладами нічного бачення з сучасними електронно-оптичними перетворювачами третього покоління і прицілом для ведення вогню високоточними ракетами. Також у ньому встановлено комплект із двох цифрових радіостанцій із захищеними каналами зв'язку та сучасні супутникові засоби навігації.

Крім того, було проведено модернізацію ходової частини, замінено гусениці на нові з гумово-металевим шарніром. Також встановлено камеру заднього виду й енергоагрегат, який дозволяє вести спостереження і відкривати вогонь із місця без вмикання основного двигуна.

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