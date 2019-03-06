Українська пенсіонерка зробила аватар Google

Робота української 65-річної пенсіонерки з Кривого Рогу Людмили Кисельової у вигляді вишиванки стала аватаром для офіційного Instagram-аккаунта компанії Google.

Про це розповів зять талановитої українки, креативний директор RAM360 Святослав Кобзенко, передає AIN.

Чоловік повідомив, що викладає в своєму Instagram роботи, створені в Україні та пов'язані з рекламними проектами. Його теща, Людмила Кисельова після виходу на пенсію зайнялася вишивкою техніки "французький вузлик".

Зять запропонував пенсіонерці трохи осучаснити роботи і спробувати вишити логотипи відомих компаній – Google, Adidas, Nike. Для найпопулярнішого пошуковика їй знадобилося лише до двох днів.

У 2018 році Кобзенко опублікував у своєму Instagram створену Людмилою роботу в рамках #MySuperG – арт-проекту Google.

Людмила Кисельова

"Будь-яка людина розміщує пост у себе в Instagram, прописує хештег #MySuperG і цілком може потрапити "на очі" Google. Так і сталося з роботою Людмили Кисельової, яку я розмістив у травні 2018 року", – зазначив Кобзенко.

Роботу Кисельової було розміщено в обліковому записі Google 6 березня, і за день вона набрала 73 тисячі відміток "подобається".

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Google відкрив в Україні доступ до сервісу дитячого відеоперегляду YouTube Kids.

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