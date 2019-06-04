Україна вперше отримала свого менеджера в Facebook

Міжнародна корпорація Facebook офіційно призначила менеджера з питань публічної політики по Україні.

Посаду обійняла Катерина Крук, повідомив заступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін у Facebook.

"Катерина Крук оголосила, що міжнародна корпорація Facebook офіційно вибрала її на посаду Policy Manager по Україні, з розташуванням у Варшаві. Необхідно сказати, що ми чекали цього багато років", — написав Золотоухін.

Катерина Крук Фото з Facebook

Також він додав, що в Міністерстві інформаційної політики вважають, що це найкращий вибір, який могли зробити в компанії. За словами Золотухіна, Крук — відомий експерт з питань інформаційного простору, спікер всіх актуальних конференцій по дезінформації останніх років, принципова і чесна людина.

"Ми дуже сподіваємося, що після цього призначення грубе і непрофесійне ставлення компанії Facebook до України та українців нарешті припиниться. Зі свого боку бажаємо успіхів, сил і натхнення і обіцяємо підтримати у всіх справах, які будуть робитися в інтересах України. Особливо у важкі часи невизначеності для соціальних мереж", — написав заступник міністра інформації.

Катерина Крук Фото з Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Facebook потрапив в гучний скандал через популярний флешмоб # 10YearChallenge. Ресурс запідозрили в умисному зборі персональної інформації.

Раніше, в 2017 році Міністерство інформаційної політики України звернулося до адміністрації Facebook щодо запровадження антіфейкового механізмів в українському сегменті соціальної мережі.

Крім того, в Facebook заблокували профілі, пов'язані з пропагандистським російським виданням RT, з вимогою до нього розкрити інформацію про материнську компанію.

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