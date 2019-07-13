У Росії запустили в космос перший з часів СРСР телескоп

З російського космодрому Байконур стартувала ракета "Протон-М", яка повинна вивести в космос обсерваторію "Спектр-РГ".

Як повідомляє Роскосмос, у випадку успіху місії обсерваторія "Спектр-РГ" стане першим російським космічним апаратом з часів СРСР, який буде працювати за межами земної орбіти. (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

# СпектрРГ : ПУСК! 🚀



З Байконура о 15:30 мск здійснений пуск ракети-носія "Протон-М". На орбіту буде виведено наукова російська обсерваторія "Спектр-РГ". Через 9 хвилин 43 сек відбудеться відділення головного блоку від носія.



Трансляція → https://t.co/F9yLIn9hlK pic.twitter.com/Eb1Gevw87u - Роскосмос (@roscosmos) 13 липня 2019 р.

Ракета вже успішно пройшла кілька етапів запуску Роскосмос

Ракету запустили о 15:31 за московським часом. Протягом перших дев'яти хвилин після старту три ступені "Протона-М" відокремилися від розгінного блоку ДМ-03 з обсерваторією "Спектр-РГ". Відзначається, що відділення "Спектра-РГ" від розгінного блоку на цільової орбіті відбудеться приблизно через дві години.

Запуск "Спектра-РГ" переносився двічі - з 21 червня через неполадки з джерелом струму на самому телескопі, з 12 липня через зауваження до однієї з систем ракети-носія.

запуск двічі відкладали Роскосмос

Робота телескопа почнеться через три місяці, коли він досягне точки Лагранжа L2 в півтора мільйона кілометрів від Землі. Передбачається, що "Спектр-РГ" буде працювати до 2025 року.

Ракета "Протон-М" запускає телескоп "Спектр-РГ" Роскосмос

# СпектрРГ : 583 секунди → є відділення орбітального блоку (СпектрРГ + ДМ-03)



Подальше виведення на цільову орбіту здійснюється розгінним блоком по схемі перельоту з двома включеннями маршового двигуна.



🛰️ Відділення апарату заплановано о 17:30 мск pic.twitter.com/YKafUtr11L - Роскосмос (@roscosmos) 13 липня 2019 р.

Основна мета"Спектра-РГ" - складання детальної карти неба в рентгенівському діапазоні. Вчені розраховують побачити сотні тисяч скупчень галактик і мільярди чорних дір і нейтронних зірок - це дозволить краще зрозуміти еволюцію Всесвіту.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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