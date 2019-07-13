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У Росії запустили в космос перший з часів СРСР телескоп

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З російського космодрому Байконур стартувала ракета "Протон-М", яка повинна вивести в космос обсерваторію "Спектр-РГ".

Як повідомляє Роскосмос, у випадку успіху місії обсерваторія "Спектр-РГ" стане першим російським космічним апаратом з часів СРСР, який буде працювати за межами земної орбіти. (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Ракета вже успішно пройшла кілька етапів запуску

Ракета вже успішно пройшла кілька етапів запуску

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Ракету запустили о 15:31 за московським часом. Протягом перших дев'яти хвилин після старту три ступені "Протона-М" відокремилися від розгінного блоку ДМ-03 з обсерваторією "Спектр-РГ". Відзначається, що відділення "Спектра-РГ" від розгінного блоку на цільової орбіті відбудеться приблизно через дві години.

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Запуск "Спектра-РГ" переносився двічі - з 21 червня через неполадки з джерелом струму на самому телескопі, з 12 липня через зауваження до однієї з систем ракети-носія.

запуск двічі відкладали

запуск двічі відкладали

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Робота телескопа почнеться через три місяці, коли він досягне точки Лагранжа L2 в півтора мільйона кілометрів від Землі. Передбачається, що "Спектр-РГ" буде працювати до 2025 року.

Ракета "Протон-М" запускає телескоп "Спектр-РГ"

Ракета "Протон-М" запускає телескоп "Спектр-РГ"

Роскосмос

Основна мета"Спектра-РГ" - складання детальної карти неба в рентгенівському діапазоні. Вчені розраховують побачити сотні тисяч скупчень галактик і мільярди чорних дір і нейтронних зірок - це дозволить краще зрозуміти еволюцію Всесвіту.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Росія Москва
Теги
космос Роскосмос ракети
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
"В России запустили в космос первый со времен СССР телескоп"© "обоз" врет! а как же "Спектр-Р"??? Запуск КРТ произведён 18 июля 2011 года в 6:31 по московскому времени с 45-й площадки космодрома Байконур ракетой-носителем «Зенит-2SLБ80» с разгонным блоком «Фрегат-СБ». 18 июля 2011 года в 10:06 по московскому времени КА «Спектр-Р» достиг целевой высокоэллиптической орбиты с параметрами. так как срок работы "Спектр-Р" закончился. то был построен и запущен "Спектр-РГ". "обоз" врет! впрочем это его нормальное состояние.
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an and
an and
Россию заинтересовала эволюция вселенной?))
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
an and, Путин вмешивается не только в выборы в США и Украины, но еще и в законы формирования вселенных.
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an and
an and
an and, но это и вправду радует, без иронии! Так как есть надежда, что тот, кто заинтересовался эволюцией вселенной, может и сам начнет эволюционировать в 21 веке! Я хотя бы об отношениях с соседями, к людям вообще и своим гражданам в частности!
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Рентгеновский диапазон. Разрешение 15 секунд в мягком и 45 в жестком. Телескоп летит к точке L2 (на линии за Землёй от Солнца). Карта Вселенной будет супер, если всё удастся конечно.
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