У небі над військовою базою США: уфологи знайшли трикутний НЛО

Уфологи повідомляють про зростання кількості НЛО, помічених у районі американської військової бази в штаті Огайо.

Як повідомляє американське видання Sunday Express, багато фахівців пов'язують появу НЛО в небі Огайо із проведенням секретних військових експериментів.

Зокрема, висувають версію експерти, може йтися про випробування "міфічного" літака TR-3B, який імовірно використовує стелс-технології.

НЛО в небі Огайо YouTube

Шанувальники "теорії змови" і прихильники пошуку контактів із інопланетним розумом стурбовані.

Саме ж відео із незрозумілим об'єктом опублікували днями, повідомивши, що НЛО пролітав у небі щонайменше тричі.

На кадрах відображений непізнаний літальний об'єкт правильної трикутної форми із точками, які світяться, водночас це світло настільки яскраве, що, як повідомляє очевидець, розглянути обриси об'єкта було практично неможливо.

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