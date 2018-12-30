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У небі над військовою базою США: уфологи знайшли трикутний НЛО

4.5тЧитати матеріал російською

Уфологи повідомляють про зростання кількості НЛО, помічених у районі американської військової бази в штаті Огайо.

Як повідомляє американське видання Sunday Express, багато фахівців пов'язують появу НЛО в небі Огайо із проведенням секретних військових експериментів.

Зокрема, висувають версію експерти, може йтися про випробування "міфічного" літака TR-3B, який імовірно використовує стелс-технології.

НЛО в небі Огайо

НЛО в небі Огайо

YouTube

Шанувальники "теорії змови" і прихильники пошуку контактів із інопланетним розумом стурбовані.

Саме ж відео із незрозумілим об'єктом опублікували днями, повідомивши, що НЛО пролітав у небі щонайменше тричі.

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На кадрах відображений непізнаний літальний об'єкт правильної трикутної форми із точками, які світяться, водночас це світло настільки яскраве, що, як повідомляє очевидець, розглянути обриси об'єкта було практично неможливо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, черговий кінець світу пророкують у кінці 2018 року – "Планета Х" або Нібіру, як стверджують послідовники конспірології, зіткнеться із Землею і знищить наш світ.

Місце
США
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Русский но не маскаль.
Русский но не маскаль.
херня собачья , это вышка на которой мигает фонарь.
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