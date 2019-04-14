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У Facebook влаштували бунт проти Цукерберга: що злить акціонерів

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Частина акціонерів корпорації Facebook зажадала прибрати засновника соцмережі Марка Цукерберга з посади голови правління компанії.

Відповідне звернення акціонерів з'явилося на сайті Комісії з цінних паперів США.

У Facebook влаштували бунт проти Цукерберга: що злить акціонерів

Фото: newsarium.org

Вся справа в тому, що Марк Цукерберг, йдеться в документі, контролює близько 60% голосуючих акцій, що дає йому можливість фактично одноосібно контролювати політику компанії. Саме відсутність незалежного правління, впевнені акціонери, призвело до того, що Facebook виявився замішаний у скандалах накшталт витоку даних в Cambridge Analytica, російського втручання у вибори в США та поширення фейкових новин.

Питання про призначення окремого глави правління акціонери пропонують обговорити на черговому річному засіданні, яке відбудеться 30 травня.

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У свою чергу, керівництво компанії опублікувало заяву у відповідь, в якій підкреслило, що існуюча структура правління найкращим чином відповідає інтересам акціонерів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Марк Цукерберг заявив, що збирається інтегрувати сервіси WhatsApp, Instagram та Facebook Messenger.

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Особа
Марк Цукерберг
Тег
Facebook
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