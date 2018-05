Тролям Путіна приготуватися! Ілон Маск готує розгромний проект

Засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск заявив про плани створити сайт, який буде оцінювати достовірність опублікованих в ЗМІ матеріалів і визначати рівень довіри до журналістів.

Про це Маск написав на своїй сторінці в Twitter.

"Збираюся створити сайт, де люди зможуть оцінювати правдивість будь-якої статті і відслідковувати... рівень надійності кожного журналіста, редактора та видання. Думаю назвати його Pravda", - написав Маск.

Going to create a site where the public can rate the core truth of any article & track the credibility score over time of each journalist, editor & publication. Thinking of calling it Pravda ... - Elon Musk (@elonmusk) 23. Mai 2018

Він також зазначив, що сайт повинен бути "не тільки захищений від ботів, а й викривати тих, хто використовує армії ботів для дезінформації".

Коментатори почали сперечатися з Маском про те, як він збирається "вимірювати об'єктивність". Також багато хто оцінив назву, згадавши про головну газетіу КПРС - радянську "Правду".

Маск звернувся до критиків: "Якщо ви працюєте в ЗМІ і не хочете, щоб "Правда" існувала, напишіть статтю, в якій ваші читачі проголосують проти цього".

If you're in media & do not want Pravda to exist, write an article telling your readers to vote against it ... - Elon Musk (@elonmusk) 23. Mai 2018

Велика кількість відповідей змусила Маска фантазувати далі. Незабаром він запропонував ще один варіант назви - "Ти маєш рацію!" ( "You're right!").

Maybe the media credibility rating site should be called "You're Right!" I do actually own https://t.co/1JqqCF9inA , but for the moment I just have it automatically forward to Facebook News . - Elon Musk (@elonmusk) 24. Mai 2018

Як повідомляв OBOZREVATEL, в минулому році стало відомо, що Росія втручалася у вибори в США в 2016 році через "Агентство інтернет-досліджень" з Санкт-Петербурга, яке відоме як "фабрика тролів".