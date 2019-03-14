Росія після ганебного провалу запустила Союз МС-12: подробиці

У Росії 14 березня успішно стартувала ракета-носій "Союх-ФГ" з космодрому Байконур з пілотованим кораблем "МС-12".
Як повідомляє прес-служба Роскосмос у Twitter, стикування корабля з Міжнародною космічною станцією заплановано на 15 березня о 4:07 за московським часом (3:07 за Києвом) (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).
"О 22:14:09 з космодрому Байконур стартувала ракета-носій "Союз-ФГ" з пілотованим кораблем "Союз МС-12". На його борту – космонавт Роскосмосу Олексій Овчінін, а також астронавти NASA Нік Хейг і Христина Кук", – сказано в повідомленні.
# СоюзМС12 : 528 секунд → корабель успішно виведений на цільову орбіту!- Роскосмос (@roscosmos) 14 березня 2019 р.
Олексій Овчінін, Нік Хейг ( @AstroHague ) і Крістіна Кук ( @Astro_Christina ) направляються до Міжнародної космічної станції. Стиковка запланована через 6 годин, в 4:07 мск 15 березня pic.twitter.com/7wWPLfYXNi
Уточнюється, що скидання рухової установки, першого ступеня ракети-носія і стулок головного обтічника пройшло успішно. Другий ступінь штатно відокремилась. Через 528 секунд після запуску корабель був виведений на цільову орбіту.
# SoyuzMS12 : T + 08: 48 min → third stage cut-off and separation of the Soyuz MS-12 spacecraft!- Роскосмос (@roscosmos) 14 березня 2019 р.
Alexey Ovchinin, Nick Hague ( @AstroHague ) and Christina Koch ( @Astro_Christina ) are on their way to the International @Space_Station.
Docking to ISS at 1:07 UTC on March 15 pic.twitter.com/tEVpoXrRFa
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У жовтні 2018 року під час запуску ракети-носія "Союз-ФГ" до МКС через збій в датчику сталася аварія.
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