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Росія після ганебного провалу запустила Союз МС-12: подробиці

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У Росії 14 березня успішно стартувала ракета-носій "Союх-ФГ" з космодрому Байконур з пілотованим кораблем "МС-12".

Як повідомляє прес-служба Роскосмос у Twitter, стикування корабля з Міжнародною космічною станцією заплановано на 15 березня о 4:07 за московським часом (3:07 за Києвом) (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"О 22:14:09 з космодрому Байконур стартувала ракета-носій "Союз-ФГ" з пілотованим кораблем "Союз МС-12". На його борту – космонавт Роскосмосу Олексій Овчінін, а також астронавти NASA Нік Хейг і Христина Кук", – сказано в повідомленні.

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Уточнюється, що скидання рухової установки, першого ступеня ракети-носія і стулок головного обтічника пройшло успішно. Другий ступінь штатно відокремилась. Через 528 секунд після запуску корабель був виведений на цільову орбіту.

Росія після ганебного провалу запустила Союз МС-12: подробиці

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Росія
Теги
РоскосмоскосмосМКС
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Не кажи гоп! Це - кацапи. Це кончині ідіоти. Нічого там "нормального" немає і бути не може! Скоро все побачимо - місії точно пиздець!
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Белый господин
Белый господин
"Позорный провал" - это спасение экипажа аварийной системой? Ниу американцев ни у бандеровцев таких систем пока нет. Позора меньше, не так ли?
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