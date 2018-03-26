Ракета SpaceX пробила 900-кілометрову дірку в іоносфері Землі

Запуск важкої ракети Falcon 9 корпорації SpaceX із супутником Formosat-5 на борту обернувся гігантською дірою в іоносфері Землі, яка в діаметрі сягає 900 кілометрів.

Фото: gadzetomania.pl

Протягом п'яти хвилин ракета піднялася на висоту понад 300 кілометрів, при цьому більшу частину шляху рухалася вертикально, що призвело до формування гігантських ударних кругових хвиль. Спеціалісти заявили, що таким чином вони спостерігали найбільші ударні кругові хвилі, викликані пуском ракети, повідомляє "Лента.ру" з посиланням на дослідження тайваньських і американських вчених.

Відповідно до джерела, вже через 13 хвилин після старту Falcon 9 в іоносфері Землі виник пролом, який одразу ж призвів до збоїв в роботі навігаційних систем над західними територіями США і прилеглими до них районами Тихого океану, що в сумі виявилося площею в розмірі 1,8 мільйона квадратних кілометрів. Подібний ефект зберігався протягом декількох годин.

Вчені вказали на той факт, що зазвичай незабаром після старту ракета рухається на висоті 80-100 кілометрів майже паралельно поверхні планети, виробляючи V-подібні ударні хвилі.

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