Потонула в океані: стало відомо про надзвичайну подію з ракетою Маска SpaceX

Ракета компанії всесвітньо відомого підприємця Ілона Маска SpaceX Falcon Heavy, яка була успішно запущена в космос 11 квітня, втратила центральну ступень після приземлення на платформу в океані.

Після приземлення надважкої ракети Falcon Heavy центральний прискорювач пішов на дно через сильні хвилі на воді. Про це повідомило видання The Verge (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Через великі хвилі в океані команді SpaceX не вдалося забезпечити доставку центрального прискорювача в порт Канаверал. У міру погіршення умов і хвиль до 3 метрів, прискорювач почав сповзати і не зміг встояти вертикально", – заявили в SpaceX.

Falcon Heavy Інтерфакс

За словами джерел у компанії, падіння було пов'язано з неможливістю роботи спеціального робота Octograbber, який зазвичай утримує ступені, які приземлилися, на посадковій платформі. Однак, за даними представників SpaceX, втрата центрального блоку ніяк не вплине на майбутні запуски ракет.

Приземлення ракети Falcon Heavy на платформу в океані The Verge

Нагадаємо, що під час запуску 11 квітня SpaceX успішно вивела на геостаціонарну орбіту супутник зв'язку Arabsat-6A. Дві бічні ступені ракети успішно приземлилися на майданчики мису Канаверал, а третій, центральний, хоч і сів на платформу в океані, але в підсумку впав за борт і потонув.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в лютому 2019 року SpaceX успішно запустила ракету-носій Falcon 9 із космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида.

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