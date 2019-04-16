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Потонула в океані: стало відомо про надзвичайну подію з ракетою Маска SpaceX

6.7тЧитати матеріал російською

Ракета компанії всесвітньо відомого підприємця Ілона Маска SpaceX Falcon Heavy, яка була успішно запущена в космос 11 квітня, втратила центральну ступень після приземлення на платформу в океані.

Після приземлення надважкої ракети Falcon Heavy центральний прискорювач пішов на дно через сильні хвилі на воді. Про це повідомило видання The Verge (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Через великі хвилі в океані команді SpaceX не вдалося забезпечити доставку центрального прискорювача в порт Канаверал. У міру погіршення умов і хвиль до 3 метрів, прискорювач почав сповзати і не зміг встояти вертикально", – заявили в SpaceX.

Falcon Heavy

Falcon Heavy

Інтерфакс

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Маск втратив більше $1 млрд за декілька хвилин: що трапилося

За словами джерел у компанії, падіння було пов'язано з неможливістю роботи спеціального робота Octograbber, який зазвичай утримує ступені, які приземлилися, на посадковій платформі. Однак, за даними представників SpaceX, втрата центрального блоку ніяк не вплине на майбутні запуски ракет.

Приземлення ракети Falcon Heavy на платформу в океані

Приземлення ракети Falcon Heavy на платформу в океані

The Verge

Нагадаємо, що під час запуску 11 квітня SpaceX успішно вивела на геостаціонарну орбіту супутник зв'язку Arabsat-6A. Дві бічні ступені ракети успішно приземлилися на майданчики мису Канаверал, а третій, центральний, хоч і сів на платформу в океані, але в підсумку впав за борт і потонув.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в лютому 2019 року SpaceX успішно запустила ракету-носій Falcon 9 із космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида.

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Особа
Ілон Маск
Теги
SpaceXракети
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Артюхов Александр
Артюхов Александр
Обидно. Или так задумано. А ну как шандарахнула бы при повторном запуске.
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Масковським МОКШАМ,сидіть тихенько,і чекать,анонсованого ХУЙЛОЛИКИМ,великого прориву,ВЕЛИКОСКРЄПНИХ РИТУЗІВ, расєйської ПЕДЕРАЦІЇ !!!
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Надо искать дырки просверленные. Наверняка сам Трамп сверлил.
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