"Перетворимося у податливу масу": названа небезпека секс-роботів для людства

Масове виробництво реалістичних сексуальних ляльок може привести до непоправних наслідків для всього людства, в зв'язку з чим будуть стерті загальноприйняті статеві норми і відбудеться "повна роботизація суспільства".

Реалістичні секс-роботи можуть привести суспільство до відсутності потреби у людей до живого спілкування. Людство може перетворитися в дуже піддатливий матеріал, яким досить легко маніпулювати, нав'язувати думки, уявлення і бажання, придушквати волю і ініціативу. Про це написав блогер і соціолог Ігор Болошин, пишуть Дні.Ру

"Не довго залишилося чекати, коли на ринку з'являться справжні андроїди, призначені для плотських утіх. Зараз технології реалістичного зовнішнього вигляду, вміння рухатися і спілкуватися за допомогою "штучного інтелекту" доволі дороги. Але їх об'єднання, здешевлення і масовість не за горами. Додайте до цього ще й можливість доставляти невимовне чуттєве задоволення шляхом впливу на нервову систему - це "залишить позаду" відчуття, які можна отримати з реальною людиною. У наше століття це, швидше за все, стане популярною альтернативою витратному і не завжди комфортному живому спілкуванню", - зазначив Болошин.

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Також він додав, що в найближчу пару десятиліть в життя всього людства буде активно вриватися віртуальна реальність, яка стає все більш доступною і різноманітнішою. Спеціальний VR-порно контент і різні пристосування вже кілька років як існують і продовжують динамічно розвиватися, при цьому стаючи все більш дешевими, знаходячи популярність в низці розвинених країн. Це може спричинити за собою поступову "роботизацію" і, як наслідок, заміщення людей технікою.

"Куди це може все вести? Розглянемо питання з точки зору прогресу і тих змін, які нас чекають в найближчому майбутньому. По всій видимості, людство чекає бурхлива роботизація. Зрозуміло, до "тотального" заміщення людей ще дуже далеко, техніка недостатньо розвинена і залишиться ще безліч областей, де потрібно буде думати і творити "по-людськи". Машинам, швидше за все, це буде недоступно ще дуже і дуже довго. А ось безпілотні автомобілі, автономні конвеєри по виробництву чого завгодно, будівельні "принтери", - це вже практочно завтрашній день", - підсумував блогер.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в Великобританії відкрився перший в світі бордель з секс-роботами, де клієнт може не тільки випробувати весь їхній функціонал, але і по бажанні придбати собі вподобану модель.