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Навіть в офлайні: Facebook розповів, які дані збирає про користувачів

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Керівництво соціальної мережі Facebook надало письмові відповіді на питання, які її засновник Марк Цукерберг не зміг або не встиг прокоментувати під час слухань в американському парламенті.

Про це йдеться в листі представників компанії, який опублікував Конгрес США.

Згідно з документом, Facebook збирає наступну інформацію:

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- час, частоту і тривалість активності в вікні з вкладкою соцмережі (включаючи інформацію про те, відкрито воно або перебуває у фоновому режимі);

- покупки, здійснені на сторонніх сайтах;

- плагіни в браузері користувача плагіни;

- руху курсора на пристрої;

- використання камери, вбудованої в додаток Facebook;

- метадані фотографій (включаючи час і місце зйомки);

- встановлені додатки;

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Facebook зізналася в зливі даних користувачів

- назви та типи файлів на пристрої користувача;

- ідентифікатори додатків;

- кількість вільного місця на пристрої;

- контакти з довідника користувача;

- журнал дзвінків і історію SMSс Android-пристроїв;

- найближчі точки доступу Wi-Fi і стільникового зв'язку;

- інформацію мобільних і стаціонарних провайдерів через комп'ютери, телефони, зв'язані телевізори та інші пристрої в мережі;

- заряд акумулятора пристрою;

- налаштування та дозволу на пристрої;

- інформацію та фотографії інших користувачів, а також частоту взаємодія і спілкування з ними.

У Facebook додали, що також можуть отримувати інформацію про користувачів від сторонніх компаній. Мова йде про дії як в онлайні, так і в офлайні, але про які саме - представники компанії не уточнили.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно газета The New York Times дізналася, що з 2007 року Facebook уклала угоди про надання доступу до персональних даних користувачів і їх друзів як мінімум з 60 компаніями , які випускають смартфони та інші мобільні пристрої. Facebook не спростовувала факт існування таких відносин, але стверджувала, що всі такі домовленості відповідають правилам компанії і вимогам властей.

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