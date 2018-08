Наймасштабніший зорепад року: з'явилося відео чарівного явища

В ніч з 12 на 13 серпня в світі був зафіксований пік дивовижного небесного явища - зорепаду Персеїди, який нагадував дощ з метеорів, що проносилися по небу зі швидкістю до 59 км/сек (щоб подивитися фото і відео, прокрутіть матеріал до кінця).

Очевидці незвичайного видовища зняли неймовірний ролик, на якому чітко видно десятки падаючих зірок. Відео опубліковано на YouTube.

Також в соціальних мережах користувачі з усіх куточків світу поділилися безліччю фотографій незвичайного явища.

В Україні також можна було спостерігати масштабний зорепад, пік якого спостерігався в період від опівночі до 4 ранку. На небі з'являлася в середньому 60-100 спалахів за годину.

Saw many #perseids , and also got a great photo of me and my father watching the stars and a lightning show ! pic.twitter.com/Eg4ynUa6qB - Alex Lubbers (@ AlexLubbers2) 13 серпня 2018 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, в суботу, 11 серпня, жителі деяких країн спостерігали чергове унікальне явище природи - часткове сонячне затемнення, яке тривало близько двох годин. За цей час Місяць пройшов між Землею і Сонцем, при цьому відкинувши масивну тінь на планету.