На Facebook наклали великий штраф: що трапилося

Влада Великобританії оштрафували соціальну мережу Facebook на £500 тисяч ($644 тисячі) за розголошення персональних даних користувачів.

Витік інформації стався через співпрацю з британською компанією Cambridge Analytica, пише BBC.

Так, за період з 2007 по 2014 рр. Facebook припустився кількох порушень Закону про захист даних.

1. Компанія не зуміла гарантувати безпеку особистої інформації своїх користувачів.

2. Також виявилася недостатньо прозорою в питаннях подальшого використання цих даних третіми особами.

Через термін давності порушення до Facebook не може бути застосований Генеральний регламент про захист персональних даних ЄС — згідно нього компанії загрожував би штраф до 4% річного обороту, що становить $1,9 млрд.

Зазначається, що Facebook надав розробникам додатків доступ до даних людей без їхньої згоди. Загальна кількість користувачів, чиї дані незаконно були передані третій стороні, склала 87 млн.

Нагадаємо, у березні 2018 року довкола Facebook розгорівся скандал, коли стало відомо, що компанія Cambridge Analytica через свій додаток у соцмережі збирала дані користувачів.

Незаконно зібрані дані могли бути використані в ході виборчої кампанії у США у 2016 році та референдуму про вихід Великобританії з Євросоюзу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у скандал із Cambridge Analytica також втрутився Білий дім. Дональд Трамп вказав на те, що американські права на недоторканність приватного життя мають бути захищені і запевнив журналістів, що буде радий, якщо Конгрес або інші агентства захочуть вивчити справу. До Марка Цукерберга також звернулися представники влади низки країн світу та різних відомств.

Читайте також на OBOZREVATEL, як один із засновників месенджера WhatsApp Браян Ектон закликав своїх фоловерів у Twitter видалити Facebook через скандал із Cambridge Analytica.