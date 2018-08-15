Кінець світу в серпні: що потрібно знати про "судний день" та планету-вбивцю Землі

У четвер, 16 серпня, жителів планети нібито чекає неминуча катастрофа, світова еліта вже ховається в бункерах, водночас як апокаліпсис стає все ближче, запевняють конспірологи, езотерики та уфологи. Містична, однак, судячи з усього, неіснуюча планета Нібіру зіткнеться із Землею вже завтра.

Подібні загрози самопроголошених експертів офіційна наука не підтверджує, тим часом впевнені у завтрашньому кінці світу конспірологи висувають у соцмережах усе нові гіпотези й навіть критикують представників влади за бездіяльність щодо планети Нібіру (ще просто планети X), яка наближається до Землі. OBOZREVATEL розібрався в прогнозах на 16 серпня, виділивши головне про нібито прийдешній апокаліпсис.

Планета Нібіру дійсно існує?

Як вдалося з'ясувати вченим, ні. Планета Нібіру фігурує в багатьох конспірологічних теоріях як певне космічне тіло, планета-вбивця, яка загрожує людству, щоправда, й тут теорії фантазерів розходяться: одні запевняють, що космічне тіло зіткнеться із Землею, інші – що воно вступить із нею у руйнівну гравітаційну взаємодію. Крім цих двох популярних версій, існують і припущення, що уже 16 серпня в організації катаклізмів узагалі візьмуть участь інопланетяни.

Тобто існування планети Нібіру за довгі роки жодного разу не було підтверджене вченими. Подейкують, що образ планети-вбивці був узятий із давньої шумеро-аккадської міфології, але й ці припущення є помилковими.

А як же невідома планета, яку виявили астрофізики з США?

У 2016 році вчені Каліфорнійського технологічного інституту Майкл Браун та Костянтин Батигін дійсно виявили непрямі ознаки того, що в Сонячній системі нібито існує до цих пір невивчена велика планета, лише до Нібіру це відкриття не мало ніякого відношення.

Але ж зіткнення Землі з планетою Нібіру не єдине пророкування катастрофи на 16 серпня

Дійсно, на початку серпня в мережі також з'явилися попередження любителів теорії загибелі людства з дня на день про аналогічну глобальну катастрофу, але не через планету Нібіру, ​​а цього разу через комету під назвою "Неймовірний Халк". Вона, за версіями конспірологів, повинна 16 серпня критично близько підійти до Землі.

І комета існує. Свою неофіційну назву космічне тіло C/2017 S3 отримало через великі розміри та зеленуватий відтінок. І якби він навіть опинився у найближчій точці до Землі, це все одно був би показник у сто з гаком мільйонів кілометрів від нашої планети. Насправді ж, як з'ясували вчені, не відбудеться 16 серпня й цього. За деякими оцінками "Зелений Халк" розпався на частини ще в липні.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, астролог прояснив ситуацію з Нібіру й древнім пророцтвом, пояснивши також, чому 16 серпня навряд чи варто чекати кінця світу та масові катаклізми на Землі.