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Facebook викрив сторінки ''патріотів'' України: за ким стоїть Росія

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Всесвітньо відома соціальна мережа Facebook відкрила для користувачів інформацію про те, з якої країни ведуться популярні сторінки.

У результаті у вкладці Info and ads публічних сторінок і спільнот з'явилася інформація про місцезнаходження їх адміністраторів.

Нові правила для адміністраторів були введені в дію спершу в США, ще 10 серпня, передає Gizmodo. Компанія зобов'язала їх підтвердити свою особу та місце розташування за допомогою геолокації і паспорта.

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Таке рішення прийняли через використання інструментів Facebook іноземними урядами з метою вплинути на вибори президента США.

Ця опція працює в Україні не так давно. При цьому користувач Наталка Зубар уже помітила кілька українських спільнот, адміністраторами яких виявилися росіяни. Відповідні скріншоти вона опублікувала у Twitter.

Facebook викрив сторінки ''патріотів'' України: за ким стоїть Росія

twitter.com/NatalieZubar

Facebook викрив сторінки ''патріотів'' України: за ким стоїть Росія

twitter.com/NatalieZubar

Facebook викрив сторінки ''патріотів'' України: за ким стоїть Росія

twitter.com/NatalieZubar

Facebook викрив сторінки ''патріотів'' України: за ким стоїть Росія

twitter.com/NatalieZubar

Facebook викрив сторінки ''патріотів'' України: за ким стоїть Росія

twitter.com/NatalieZubar

Як писав OBOZREVATEL, раніше у Facebook ухвалили рішення про призначення відповідального за публічну політику України на просторах ресурсу.

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Місце
Україна
Теги
FacebookсоцмережіскандалифотографииРосія
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Галицький Данило
Галицький Данило
Опять кацапня осталась с дыркой от бублика, а сколько можно было стекломоя закупить ольгинским, а так придётся добровольно садится на бутылку и просить у Пригожина 11.80, чтоб как то доказать, что не даром уху ели!
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Русский но не маскаль.
Русский но не маскаль.
ПидоРашники почти все из фейсбука перепрыгнули на обоз.
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Мишкин Александр
Мишкин Александр
Пидороссия такая была и есть ущербная для цивилизованного мира агрессивная и лживая как всегда...
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