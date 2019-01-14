Facebook викрив сторінки ''патріотів'' України: за ким стоїть Росія

Всесвітньо відома соціальна мережа Facebook відкрила для користувачів інформацію про те, з якої країни ведуться популярні сторінки.

У результаті у вкладці Info and ads публічних сторінок і спільнот з'явилася інформація про місцезнаходження їх адміністраторів.

Нові правила для адміністраторів були введені в дію спершу в США, ще 10 серпня, передає Gizmodo. Компанія зобов'язала їх підтвердити свою особу та місце розташування за допомогою геолокації і паспорта.

Таке рішення прийняли через використання інструментів Facebook іноземними урядами з метою вплинути на вибори президента США.

Ця опція працює в Україні не так давно. При цьому користувач Наталка Зубар уже помітила кілька українських спільнот, адміністраторами яких виявилися росіяни. Відповідні скріншоти вона опублікувала у Twitter.

twitter.com/NatalieZubar

twitter.com/NatalieZubar

twitter.com/NatalieZubar

twitter.com/NatalieZubar

twitter.com/NatalieZubar

Як писав OBOZREVATEL, раніше у Facebook ухвалили рішення про призначення відповідального за публічну політику України на просторах ресурсу.

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