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Друга Земля: вчені зробили нове відкриття в космосі

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Телескоп TESS вперше виявив екзопланету розміром із Землю, завдяки чому вчені зможуть зробити новий прорив у дослідженні космосу.

Як ідеться в статті журналу Astrophysical Journal Letters, пристрій зробив відкриття у системі, яка розташована на відстані 53 світлових років від нас.

"Дуже хвилююче, що TESS, запущений усього близько року тому, вже змінює правила гри в пошуку планет. Космічний апарат оглядає небо, а ми співпрацюємо зі спільнотою TESS для виявлення потенційно цікавих цілей і додаткових спостережень за допомогою наземних телескопів та інструментів", – розповів один з авторів проекту Джоанна Теске.

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Інструмент Planet Finder Spectrograph (PFS) на телескопі Магеллан II в Чилі підтвердив, що знайдений об'єкт є планетою, яка отримала назву HD 21749b.

Друга Земля: вчені зробили нове відкриття в космосі

space.com

Уточнюється, що небесне тіло обертається навколо зірки за 36 днів – найдовший період з усіх планет, які відкрив телескоп TESS. А маса світила становить близько 80% від Сонця.

HD 21749b приблизно в 23 рази важча за Землю, а радіус у 2,7 рази більший. За даними вчених, у об'єкта щільна атмосфера.

"Буде складно точно виміряти масу і склад такої маленької планети, але це важливо для порівняння HD 21749c з Землею. Команда PFS з Інституту Карнегі продовжує збирати дані про об'єкт саме з цією метою", – розповів співавтор дослідження Шерон Ван.

Телескоп TESS виміряє атмосферний склад і маси екзопланет, завдяки чому вчені зможуть зрозуміти еволюцію і склад атмосфер більш холодних планет такого розміру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно обсерваторія Event Horizon Telescope отримала перші в історії фотографії чорної діри в центрі галактики M87.

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Тема
Дослідження вчених
Тег
космос
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