Додаток для старіння FaceApp потрапив у скандал через РФ

Мобільний додаток FaceApp, що міняє на фотографіях вік, виявився дітищем російської компанії, яка може збирати дані для розпізнавання обличчя.

Як повідомляє UAportal, розробником програми є компанія "Wireless Lab", розташована в Санкт-Петербурзі. Для того, щоб додаток працював, від користувача вимагають надати йому доступ до всіх галерей у мобільному пристрої.

Фото: Flickr

Зазначається: на те, що популярний додаток насправді російська розробка, звернув увагу колишній український військовий, а нині працівник Дніпровського міськради Максим Музика.

"Вживай свідомо", — написав він на своїй сторінці в Facebook.

Крім того, на російське коріння програми вказав і український громадський активіст і волонтер Роман Синіцин.

"Давайте ще трохи ваших постарілих фото в стрічку. Щось мало поки. Не встиг насолодитися", — з усмішкою зауважив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американська корпорація Apple потрапила в гучний скандал через Україну.

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