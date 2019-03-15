Чемпіонат світу із запуску паперових літаків RED BULL PAPER WINGS пройде в Україні

Відкрито прийом заявок на участь у відомому конкурсі Red Bull Paper Wings - найбільшому в світі змаганні по запуску паперових літаків. Кращим студентам-пілотам доведеться перемогти суперників в національних відборах заради шансу отримати місце в Світовому Фіналі Red Bull Paper Wings, який відбудеться в Австрії вже в травні.

В цьому році десятки тисяч студентів-пілотів, які тренуються самостійно, випробують свої виняткові здібності, щоб потрапити на головне світове змагання паперових літаків і пілотажу. Кандидати можуть знайти найближчий до себе відбірковий турнір зайшовши на сайт www.redbullpaperwings.com, завантаживши додаток Red Bull Paper Wings або взявши участь в пілотажний Челенджі через канал проекту в Instagram.

Українські відбіркові турніри пройдуть з 22 березня по 25 квітня в Дніпрі, Харкові, Києві, Одесі та Львові. Реєструйтеся для участі - знайдіть свій відбірковий турнір на www.redbullpaperwings.com. Ніякого пального. Ніяких двигунів. Тільки паперовий літак, складений з аркуша паперу формату А4. Переможців визначатимуть у трьох категоріях: Відстань, Час польоту і Креативний пілотаж (онлайн). Національні переможці в трьох категоріях полетять і висадяться в знаменитому Ангар-7 (Зальцбург, Австрія), де на Світовому Фіналі змагатимуться з успішними студентами-пілотами з більш ніж 60 країн світу.

Завдяки додатку Red Bull Paper Wings App студенти можуть навчитися складати різні типи паперових літаків за допомогою доповненої реальності, а також отримати інструмент для вимірювання відстані і часу польоту під час тренувань.

Світові Переможці в трьох категоріях (Відстань, Час польоту, Креативний пілотаж) в якості призу отримають Red Bull Air Race Weekend Experience, що включає в себе переліт, проживання, повний пропуск на перегляд тренувань і гонок протягом усього вікенду, доступ в клуб і хол з панорамним видом, тур і зустріч з одним з пілотів Red Bull AirRace.

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