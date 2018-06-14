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Apple йде на ризик: в мережі розкрили особливість нової моделі iPhone

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Компанія Apple планує змінити роз'єм для зарядного пристрою і передачі даних в смартфонах і планшетах iPhone.

Виробники хочуть забезпечити майбутню новинку портом USB-C замість нинішнього Lightning, написав портал Digitimes з посиланням на постачальників устаткування.

До слова, корпорація вже використовувала роз'єм USB-C в комп'ютерах MacBook і це погано позначилося на популярності продажів компанії.

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Відзначається, що постачання нових гаджетів від Apple p портом USB-C прискорить процес уніфікації зарядних пристроїв. Вихід нового смартфона запланований на 2019 рік.

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