Нейромережу навчили розмовляти голосами знаменитостей: можна підробити навіть голос Путіна.

У мережі з'явився ролик про російську технологію з синтезування голосів, де голос російського президента Володимира Путіна розповідає, як підробити і фальсифікувати голос будь-кого.

Відео опубліковане на Youtube-каналі Vera Voice. Голос Путіна у ролику застерігає, що технологія відкриває великі можливості для фальсифікацій (щоб подивитися, доскрольте до кінця).

"Шановні громадяни Росії! Дорогі друзі. Сьогодні я хотів би вам розповісти про одну дуже перспективну технологію. Наші інженери навчили нейронну мережу говорити різними голосами", – зазначає у відео голос Путіна.

Нейромережу навчили розмовляти голосами знаменитостей

Також у ролику відтворюються голоси Ксенії Собчак та Володимира Познера.

"Тепер абсолютно будь-який голос можна скопіювати і промовити ним що завгодно. Це насправді дивовижно, хоча й трохи страшно", – говорить голос Познера.

Нейромережу навчили розмовляти голосами знаменитостей

Голос Путіна також застеріг, що завдяки такій технології можна підробити будь-яку розмову.

"Фактично з нею можна підробити будь-яку розмову. Навіть якщо йдеться про президента країни. Це здатне викликати серйозні політичні наслідки", – говорить голос російського президента.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 липня відомий проросійськими поглядами народний депутат Андрій Деркач вийшов на пресконференцію з черговою "порцією" плівок, на яких, зокрема, зафіксовані, як він запевнив, переговори тодішнього президента України Петра Порошенка з президентом РФ Володимиром Путіним, на яких співрозмовники в дружній манері обговорюють "мінські домовленості". Зазначимо, достовірність "плівок" не підтверджена.

Порошенко назвав цей запис "грубо змонтованим фальсифікатом".