Не без інопланетян: названі чотири сценарії розвитку людства

Амерканські і німецькі вчені визначили чотири найбільш імовірні сценарії розвитку людства і інопланетних цивілізацій, більшість з яких закінчується колапсом.

Дослідники враховували вплив розумних істот на клімат власної планети і те, як цей вплив може обернутися для інопланетян, передає "Лента.ру".

Так, згідно з першим сценарієм людство чекає "вимирання".

У кінцевому підсумку технологічна цивілізація досягає піку розвитку, однак потім починається її падіння, оскільки клімат виявляється непридатним для існування великої кількості істот. У якийсь момент система знову прийде в рівновагу, однак при цьому виживе лише невелика частина населення.

За другим сценарієм, цивілізація вчасно усвідомлює, що необдумане споживання ресурсів погубить її саму.

Третій варіант передбачає розвиток і різке скорочення числа населення без виснаження ресурсів.

В останньому сценарії інопланетяни усвідомлюють, що їх дії можуть привести до катастрофи, проте перехід на альтернативні види палива відбувається занадто пізно і не здатний запобігти загибелі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, астрофізик Етан Сигель припустив, яким побачать небо жителі Чумацького шляху через десять мільярдів років, після того, як людство загине від Великого вибуху.