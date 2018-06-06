Не без інопланетян: названі чотири сценарії розвитку людства

Амерканські і німецькі вчені визначили чотири найбільш імовірні сценарії розвитку людства і інопланетних цивілізацій, більшість з яких закінчується колапсом.
Дослідники враховували вплив розумних істот на клімат власної планети і те, як цей вплив може обернутися для інопланетян, передає "Лента.ру".
Так, згідно з першим сценарієм людство чекає "вимирання".
У кінцевому підсумку технологічна цивілізація досягає піку розвитку, однак потім починається її падіння, оскільки клімат виявляється непридатним для існування великої кількості істот. У якийсь момент система знову прийде в рівновагу, однак при цьому виживе лише невелика частина населення.
За другим сценарієм, цивілізація вчасно усвідомлює, що необдумане споживання ресурсів погубить її саму.
Третій варіант передбачає розвиток і різке скорочення числа населення без виснаження ресурсів.
В останньому сценарії інопланетяни усвідомлюють, що їх дії можуть привести до катастрофи, проте перехід на альтернативні види палива відбувається занадто пізно і не здатний запобігти загибелі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, астрофізик Етан Сигель припустив, яким побачать небо жителі Чумацького шляху через десять мільярдів років, після того, як людство загине від Великого вибуху.
Читайте всі новини по темі "космос" на сайті "Обозреватель".