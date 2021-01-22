Названо iPhone, які не отримають iOS 15

Нову операційну систему від Apple – iOS 15 не отримають застарілі моделі iPhone 6s, 6s Plus і iPhone SE 2016 року.

Причиною тому робота на процесорі Apple A9, передає видання Verifier. Також ооновлення iOS не отримає ряд iPad. Відзначається, що оновлення не отримають такі моделі "яблучних" планшетів: iPad mini 4 (2015), iPad Air 2 (2014 року) і iPad 5 (2017).

Тобто нову iOS 15 повинні отримати моделі iPhone 7 і вище та планшети:iPad Pro 12,9" (2015 р.в та новіше), iPad Pro 9,7", 10,5 ", 11", iPad Air 3 , iPad Air 4, iPad 6/7/8 і iPad mini 5.

Додамо, що музичний плеєр iPod touch 7-го покоління оснащений чіпом A10, а це означає, що він повинен отримати iOS 15.

Відзначається, що припинення підтримки пов'язано з апаратними обмеженнями від Apple.

Як повідомляв OBOZREVATEL: