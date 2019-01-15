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Нажахала Кремль: Порошенко розповів про надпотужну зброю ЗСУ

1.1тЧитати матеріал російською

Після отримання Збройними силами України переносних протитанкових ракетних комплексів Javelin із США окупанти припинили танкові обстріли українських позицій на Донбасі.

Таку заяву зробив президент України Петро Порошенко під час зустрічі з представниками бізнесу та громадськості Ківерцівського району Волинської області, передає УНІАН.

"Хочу звернути увагу на психологічні результати надання нам Javelin. Як тільки російські танкісти почули, що на цій ділянці фронту можуть бути українські військові, озброєні цими комплексами, вони відмовилися від обстрілу", – зазначив Порошенко.

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Javelin

Javelin

RT

За його словами, налякав окупантів сам принцип роботи подібної зброї. "Зробив постріл і забув: ракета сама за теплонаведенням на достатній відстані вразить танк, і він вже не втече", – уточнив президент.

Ракетні комплекси прибули в Україну в квітні 2018 року

Ракетні комплекси прибули в Україну в квітні 2018 року

Корреспондент

"Ми не маємо зараз танкових обстрілів. Це ефект тільки від одного типу зброї", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
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Venediktov Lexa
Venediktov Lexa
США запретили Украине подвозить Джавелины ближе чем на 100 км к зоне АТО. Боятся что эти Джавелины будут проданы за еду.
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Якібчук Руслан
Якібчук Руслан
В 14-15-16 роках нас постійно накривали танки...дай Бог щоб це було правдою! Один день під горлівкою в новгородському я до смерті не забуду..
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Михаил Устинов
Михаил Устинов
Уверен, тот кто придумывает заголовки сам угорает от смеха😂
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