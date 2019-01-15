Нажахала Кремль: Порошенко розповів про надпотужну зброю ЗСУ

Після отримання Збройними силами України переносних протитанкових ракетних комплексів Javelin із США окупанти припинили танкові обстріли українських позицій на Донбасі.

Таку заяву зробив президент України Петро Порошенко під час зустрічі з представниками бізнесу та громадськості Ківерцівського району Волинської області, передає УНІАН.

"Хочу звернути увагу на психологічні результати надання нам Javelin. Як тільки російські танкісти почули, що на цій ділянці фронту можуть бути українські військові, озброєні цими комплексами, вони відмовилися від обстрілу", – зазначив Порошенко.

Javelin RT

За його словами, налякав окупантів сам принцип роботи подібної зброї. "Зробив постріл і забув: ракета сама за теплонаведенням на достатній відстані вразить танк, і він вже не втече", – уточнив президент.

Ракетні комплекси прибули в Україну в квітні 2018 року Корреспондент

"Ми не маємо зараз танкових обстрілів. Це ефект тільки від одного типу зброї", – додав він.

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Раніше міністерство оборони США виділило понад $300 млн на виробництво протитанкових ракетних комплексів Javelin для ряду країн, у тому числі, для України.

У квітні ЗСУ отримали нове озброєння, що підтвердив Петро Порошенко.

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