МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Новини техніки і технології

Нагадує iPhone 7: чим порадують покупців нові iPad Pro

5.5тЧитати матеріал російською

ДизайнерApple представив ще одну версію iPad Pro(2018).Девайс нагадує iPhone 7.

Про це повідомив 9to5mac.com.Угорський дизайнер Віктор Кадар (Viktor Kádár) представивпланшетна сайті behance.net.

На малюнках видно, що у девайсатонкі рамки, порт USB-C, немає кнопки "Додому" і роз'єму для навушників.

Нагадує iPhone 7: чим порадують покупців нові iPad Pro
Новини
Apple покаже нові MacBook і iPad: ЗМІ дізналися дату презентації

Цікавий факт:на цих рендерах дизайн бічних граней і камери схожий на iPhone 7.

Презентація Appleвідбудеться30 жовтня. Дуже висока ймовірність показу iPad Pro (2018).Про нього згадувалосяв бета-версії iOS 12.1. Планшет вийде в двох версіях: з діагоналями екрана 10,5 і 12,9 дюйма. Першийповинен статинайтоншим планшетомкомпанії.

Нагадує iPhone 7: чим порадують покупців нові iPad Pro

Як повідомляв OBOZREVATEL , перший комп'ютер Apple продали за $ 400 тисяч .

Об'єкти
AppleiPad
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
3
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги