Нагадує iPhone 7: чим порадують покупців нові iPad Pro

ДизайнерApple представив ще одну версію iPad Pro(2018).Девайс нагадує iPhone 7.

Про це повідомив 9to5mac.com.Угорський дизайнер Віктор Кадар (Viktor Kádár) представивпланшетна сайті behance.net.

На малюнках видно, що у девайсатонкі рамки, порт USB-C, немає кнопки "Додому" і роз'єму для навушників.

Цікавий факт:на цих рендерах дизайн бічних граней і камери схожий на iPhone 7.

Презентація Appleвідбудеться30 жовтня. Дуже висока ймовірність показу iPad Pro (2018).Про нього згадувалосяв бета-версії iOS 12.1. Планшет вийде в двох версіях: з діагоналями екрана 10,5 і 12,9 дюйма. Першийповинен статинайтоншим планшетомкомпанії.

Як повідомляв OBOZREVATEL , перший комп'ютер Apple продали за $ 400 тисяч .