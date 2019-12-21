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21 грудня • оновлено в 23:01
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На Сонці виявлено дивну структуру: вчений оцінив небезпеку

1.1т
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Провідний науковий співробітник астрономічної обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка Всеволод Лозицький заявив, що "масштабна структура сонячного вітру", що виявлена зондом NASA, не несе загрози для Землі і людства.

"Загрози магнітних бур або чогось подібного немає", – сказав він в коментарі OBOZREVATEL.

Вчений пояснив, що "зонд Parker, який наблизився до Сонця, проник в сонячну корону. Він виявив, що там існує масштабна структура сонячного вітру, з потужними магнітними полями, які викликають спалахоподібні процеси, які ми спостерігаємо в хромосфері Сонця".

Зонд Parker надав сенсаційні дані

Зонд Parker надав сенсаційні дані

Таким чином, "спалахи, які ми спостерігаємо безпосередньо на поверхні Сонця, було виявлено і в короні, на більшій відстані від Сонця", – додав він.

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Разом з тим вчений запевнив, що "небезпеки для Землі в цьому немає. Тому що мова йде про дуже розріджену плазму. І той факт, що ця плазма виявилася трохи ближче до нас, ніж поверхня Сонця, нічого не змінює, тому що відстань до Сонця – 150 мільйонів кілометрів".

У цьому контексті він зауважив, що "грає роль не стільки відстань, скільки обсяг енергії, який при цьому виділяється. Він, в свою чергу, залежить від густоти плазми і напруженості магнітного поля. Ці показники дуже малі".

Як писав OBOZREVATEL, в серпні 2018 року американське космічне агентство NASA запустило автоматичний зонд Parker Solar Probe, який вивчає Сонце з рекордно близької відстані. Завдяки зонду вченим вдалося отримати нову інформацію про світило, зокрема, стало відомо про те, що в сонячній атмосфері існує кілька інтенсивних нестабільних плазмових хвиль.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Тема
Ексклюзив
Теги
Магнітна буря NASA
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