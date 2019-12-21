На Сонці виявлено дивну структуру: вчений оцінив небезпеку

Провідний науковий співробітник астрономічної обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка Всеволод Лозицький заявив, що "масштабна структура сонячного вітру", що виявлена зондом NASA, не несе загрози для Землі і людства.

"Загрози магнітних бур або чогось подібного немає", – сказав він в коментарі OBOZREVATEL.

Вчений пояснив, що "зонд Parker, який наблизився до Сонця, проник в сонячну корону. Він виявив, що там існує масштабна структура сонячного вітру, з потужними магнітними полями, які викликають спалахоподібні процеси, які ми спостерігаємо в хромосфері Сонця".

Зонд Parker надав сенсаційні дані

Таким чином, "спалахи, які ми спостерігаємо безпосередньо на поверхні Сонця, було виявлено і в короні, на більшій відстані від Сонця", – додав він.

Разом з тим вчений запевнив, що "небезпеки для Землі в цьому немає. Тому що мова йде про дуже розріджену плазму. І той факт, що ця плазма виявилася трохи ближче до нас, ніж поверхня Сонця, нічого не змінює, тому що відстань до Сонця – 150 мільйонів кілометрів".

У цьому контексті він зауважив, що "грає роль не стільки відстань, скільки обсяг енергії, який при цьому виділяється. Він, в свою чергу, залежить від густоти плазми і напруженості магнітного поля. Ці показники дуже малі".

Як писав OBOZREVATEL, в серпні 2018 року американське космічне агентство NASA запустило автоматичний зонд Parker Solar Probe, який вивчає Сонце з рекордно близької відстані. Завдяки зонду вченим вдалося отримати нову інформацію про світило, зокрема, стало відомо про те, що в сонячній атмосфері існує кілька інтенсивних нестабільних плазмових хвиль.

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