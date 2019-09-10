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11 вересня • оновлено в 00:17
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На презентації новинок Apple показали барвисте фото Києва

1.3т Читати матеріал російською

Американська корпорація Apple під час цьогорічної презентації новинок продемонструвала фото лівого берега Києва.

Захід відбувся у вівторок, 10 вересня, в Театрі Стіва Джобса в Купертіно (Каліфорнія). Знімок був показаний під час презентації нового iPad.

Мільйони глядачів побачили один із київських житлових комплексів "Комфорт Таун", розташований на вулиці Регенераторна. Apple вирішила показати дахи кольорових будинків, розташованих у цьому ЖК.

презентація Apple

презентація Apple

Скріншот

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Фото Києва на новому iPad

Фото Києва на новому iPad

Скріншот

Будинки на Регенераторну в Києві

Будинки на Регенераторну в Києві

novostroyki.realt.ua

Відзначимо, компанія продемонструвала новий iPhone 11, Apple Watch та інші новинки, озвучивши їх характеристики. Більш детально про презентацію читайте за посиланням.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що стало ЗМІ відомо про великий сюрприз Apple на показі нових продуктів.

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Місце
Україна Київ
Теги
Apple фотографии
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