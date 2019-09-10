На презентації новинок Apple показали барвисте фото Києва

Американська корпорація Apple під час цьогорічної презентації новинок продемонструвала фото лівого берега Києва.

Захід відбувся у вівторок, 10 вересня, в Театрі Стіва Джобса в Купертіно (Каліфорнія). Знімок був показаний під час презентації нового iPad.

Мільйони глядачів побачили один із київських житлових комплексів "Комфорт Таун", розташований на вулиці Регенераторна. Apple вирішила показати дахи кольорових будинків, розташованих у цьому ЖК.

презентація Apple Скріншот

Фото Києва на новому iPad Скріншот

Будинки на Регенераторну в Києві novostroyki.realt.ua

Відзначимо, компанія продемонструвала новий iPhone 11, Apple Watch та інші новинки, озвучивши їх характеристики. Більш детально про презентацію читайте за посиланням.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що стало ЗМІ відомо про великий сюрприз Apple на показі нових продуктів.

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