На Netflix уперше з'являться фільми з українською озвучкою

Компанії, з яким Netflix підписав договір, отримали найвищий партнерський статус – Gold
Українські студії будуть займатися дублюванням, транскрибуванням та контролем якості фірмової продукції Netflix українською мовою
Український інтерфейс може з'явиться в сервісу в 2021 році
Компанія Netflix уклала договір із двома українськими компаніями – Postmodern Postproduction і "Так Треба Продакшн", які будуть займатися дублюванням фільмів і серіалів на українську мову.
Про це повідомляє пресслужба стримінгового сервісу. Обидві українські студії отримали найвищий партнерський статус – Gold, що говорить, що вітчизняні компанії відповідають технічним стандартам, стандартам безпеки й вимогам з охорони здоров'я та обслуговування клієнтів.
Додамо, що співпраця з Netflix стала можливою в межах програми Post Partner Program, що передбачає партнерство із зарубіжними студіями для адаптації відеоконтенту на місцевих рівнях.
Зазначимо, що українські студії займатимуться дублюванням, транскрибування і контролем якості фірмової продукції Netflix українською мовою.
Як пише "Громадське" з посиланням на джерело, в 2021 році Netflix створить українську локалізацію свого інтерфейсу.
Як повідомляв OBOZREVATEL, американська кінокомпанія Netflix зніме перший фільм в Україні.
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