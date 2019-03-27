На Місяці зняли схід Сонця над Землею: дивовижні кадри

Ізраїльському місячному зонду Beresheet вдалося зняти схід Сонця над Землею.

Дивовижне відео опублікувала прес-служба компанії SpaceIL, яка і розробила пристрій. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

На кадрах можна побачити, як поява світила супроводжується спалахом, який з'явився посередині світлої смуги.

Скріншот із відео

Місячний зонд Beresheet popmech.ru

Примітно, що спочатку зонд планували просто виставити на конкурс Google Lunar XPrize, проте пізніше пристрій було перепрофільовано і відправлено в космос, де йому знайшлося незвичайне застосування. Місія місяцеходу Beresheet буде завершена в середині квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше китайський космічний апарат "Чан'е-4" вперше в історії людства сіл на зворотному боці Місяця.

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