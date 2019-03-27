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На Місяці зняли схід Сонця над Землею: дивовижні кадри

1.8тЧитати матеріал російською

Ізраїльському місячному зонду Beresheet вдалося зняти схід Сонця над Землею.

Дивовижне відео опублікувала прес-служба компанії SpaceIL, яка і розробила пристрій. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

На кадрах можна побачити, як поява світила супроводжується спалахом, який з'явився посередині світлої смуги.

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На Місяці зняли схід Сонця над Землею: дивовижні кадри

Скріншот із відео

Місячний зонд Beresheet

Місячний зонд Beresheet

popmech.ru

Примітно, що спочатку зонд планували просто виставити на конкурс Google Lunar XPrize, проте пізніше пристрій було перепрофільовано і відправлено в космос, де йому знайшлося незвичайне застосування. Місія місяцеходу Beresheet буде завершена в середині квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше китайський космічний апарат "Чан'е-4" вперше в історії людства сіл на зворотному боці Місяця.

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Тема
космос
Місце
Ізраїль
Тег
космос
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