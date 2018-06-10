Можна переселятися? У космосі виявили "двійників" Землі

Вчені Канарського інституту астрофізики і Університету Ов'єдо виявили систему, в якій знаходяться три планети землеподібну типу.

Відкриття зробили в космічній обсерваторії Kepler в рамках місії K2, що включає пошук потенційно населених планет, які обертаються навколо червоних карликів, передає Lenta.ru.

Відзначається, що телескоп дозволяє зареєструвати зміни в блиску світил в ході проходження об'єкта на тлі диска зірки, що називається методом транзитної фотометрії.

Після цього кандидати на роль планет вивчають за допомогою наземних телескопів.

Дослідники виявили дві системи. Перша включає зірку K2-239, що є червоним карликом і віддалену від Сонця на 160 світлових років. Навколо неї обертаються три скелясті планети розміром із Землю.

Період обертання цих небесних тіл навколо K2-239 становить від 5,2 до 10,1 днів.

У іншого червоного карлика - K2-240 - є дві суперземлі, кожна з яких в діаметрі перевищує Землю в два рази. Температура поверхні в обох зірок в два рази менше сонячної, проте планети піддаються впливу інтенсивної радіації, оскільки розташовуються близько до світил.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в лютому 2017 року NASA оголосили про відкриття семи планет, які надають можливість шукати ознаки життя за межами Сонячної системи.