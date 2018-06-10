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Можна переселятися? У космосі виявили "двійників" Землі

1.8тЧитати новину російською

Вчені Канарського інституту астрофізики і Університету Ов'єдо виявили систему, в якій знаходяться три планети землеподібну типу.

Відкриття зробили в космічній обсерваторії Kepler в рамках місії K2, що включає пошук потенційно населених планет, які обертаються навколо червоних карликів, передає Lenta.ru.

Відзначається, що телескоп дозволяє зареєструвати зміни в блиску світил в ході проходження об'єкта на тлі диска зірки, що називається методом транзитної фотометрії.

Після цього кандидати на роль планет вивчають за допомогою наземних телескопів.

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Дослідники виявили дві системи. Перша включає зірку K2-239, що є червоним карликом і віддалену від Сонця на 160 світлових років. Навколо неї обертаються три скелясті планети розміром із Землю.

Період обертання цих небесних тіл навколо K2-239 становить від 5,2 до 10,1 днів.

У іншого червоного карлика - K2-240 - є дві суперземлі, кожна з яких в діаметрі перевищує Землю в два рази. Температура поверхні в обох зірок в два рази менше сонячної, проте планети піддаються впливу інтенсивної радіації, оскільки розташовуються близько до світил.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в лютому 2017 року NASA оголосили про відкриття семи планет, які надають можливість шукати ознаки життя за межами Сонячної системи.

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