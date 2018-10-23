Може бути занадто пізно: десять шокуючих прогнозів Хокінга

Діти британського фізика-теоретика Стівена Хокінга закінчили останню роботу батька, в якій розглядаються такі проблеми, як існування Бога або можливість подорожування у часі.

Про це написало видання Hi-news.ru. Книгу представили у понеділок, 22 жовтня.

Хокінг почав роботу над "Короткими відповідями на великі питання" в минулому році, але не закінчив її до самої смерті в березні у віці 76 років. Книгу завершила сім'я й академіки-колеги фізика, взявши матеріали з його власного особистого архіву.

Остання книга Хокінга

Хокінг,який був прикутий із молодості до інвалідного крісла внаслідок хвороби, присвятив усе своє життя загадкам Всесвіту. У цій книзі фізик-теоретик спробував "привести найточніші, ясні, зрозумілі відповіді, які він давав".

Десять питань, на які намагався відповісти Хокінг, були такими:

- Чи існує Бог?

- Як усе почалося?

- Що знаходиться в чорній дірі?

- Чи можемо ми передбачити майбутнє?

- Чи можливі подорожі в часі?

- Чи зможемо ми вижити на Землі?

- Чи існує інше розумне життя у Всесвіті?

- Чи варто нам колонізувати космос?

- Чи перевершить нас штучний інтелект?

- Як нам формувати майбутнє?

У своїй книзі Хокінг пише, що у людей немає іншого варіанту, окрім як покинути Землю, в іншому випадку вони ризикують бути "знищеними".

Фізик вважає, що комп'ютери перевершать людей в інтелекті протягом наступних 100 років, але "нам потрібно переконатися, що комп'ютери мають цілі, узгоджені з нашими".

Хокін пише, що генетично модифікована раса надлюдей, яка володіє чудовою пам'яттю й імунітетом до хвороб, перевершить інші. Це незважаючи на те, що людська раса поліпшила свої розумові та фізичні властивості.

На його думку, до моменту, коли люди зрозуміють, що відбувається зі зміною клімату, може бути вже занадто пізно.

Хокінг також стверджує, що Бога не існує, оскільки на його думку немає жодних переконливих доказів існування після смерті, хоча люди можуть і далі жити під впливом.

У наступні 50 років, на думку фізика, ми почнемо усвідомлювати, з чого почалося життя і, можливо, відкриємо життя, що існує де-небудь ще у Всесвіті .

"Він був глибоко стурбований, що тоді як проблеми глобальні, ми стаємо все більш локальними в своєму мисленні", - говорить Люсі Хокінг.

У своїй останній роботі Хокінг проливає світло на чорні діри й інформаційний парадокс, а також розраховує ентропію чорних дір.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Хокінг із колегами анонсували справжній прорив у фізиці.