Маск успішно запустив нову ракету у космос: вражаючі фото

З космодрому Ванденберг у Каліфорнії стартувала ракета-носій Falcon 9 американської компанії SpaceX з трьома канадськими супутниками RADARSAT Constellation.

Ракета-носій вивела на орбіту серію із трьох супутників зондування Землі, кожен апарат важить близько 1,4 тонн, повідомляє "РИА Новости".

Відомо, що у створенні супутників брали участь понад 125 канадських компаній. Сузір'я RADARSAT Constellation прийде на зміну системам RADARSAT-1, що діяла з 1995 по 2013 рік, і RADARSAT-2, що працює з 2007 року.

RADARSAT Constellation призначена для спостереження за погодними умовами, при ліквідації стихійних лих і наглядом за морською навігацією. Замовником запуску виступає Канадське космічне агентство.

Перший ступінь ракети-носія робить уже свій другий політ, раніше в березні вона брала участь у тестовому запуску новітнього корабля Crew Dragon.

Falcon 9 breaks through the fog pic.twitter.com/yMnwrQ0KdX

Falcon 9 returns to Earth on LZ-4 after launching the RADARSAT Constellation Mission to orbit – SpaceX 's 2nd West Coast land landing pic.twitter.com/LxeFJdLqcA