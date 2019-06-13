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Маск успішно запустив нову ракету у космос: вражаючі фото

8.3тЧитати матеріал російською

З космодрому Ванденберг у Каліфорнії стартувала ракета-носій Falcon 9 американської компанії SpaceX з трьома канадськими супутниками RADARSAT Constellation.

Ракета-носій вивела на орбіту серію із трьох супутників зондування Землі, кожен апарат важить близько 1,4 тонн, повідомляє "РИА Новости".

Відомо, що у створенні супутників брали участь понад 125 канадських компаній. Сузір'я RADARSAT Constellation прийде на зміну системам RADARSAT-1, що діяла з 1995 по 2013 рік, і RADARSAT-2, що працює з 2007 року.

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Маск успішно запустив нову ракету у космос: вражаючі фото

Twitter SpaceX

RADARSAT Constellation призначена для спостереження за погодними умовами, при ліквідації стихійних лих і наглядом за морською навігацією. Замовником запуску виступає Канадське космічне агентство.

Перший ступінь ракети-носія робить уже свій другий політ, раніше в березні вона брала участь у тестовому запуску новітнього корабля Crew Dragon.

Маск успішно запустив нову ракету у космос: вражаючі фото

Twitter SpaceX

Маск успішно запустив нову ракету у космос: вражаючі фото

Twitter SpaceX

Маск успішно запустив нову ракету у космос: вражаючі фото

Twitter SpaceX

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американська компанія SpaceX вивела в космос першу серію супутників, які повинні забезпечити доступ до інтернету всім жителям Землі.

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Особа
Ілон Маск
Місце
США
Тег
SpaceX
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