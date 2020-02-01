Made in USSR: як виглядали перші радянські ноутбук, мобільний і мікрохвильовка. Фото

Далеко не всі пристрої нинішньої техніки є революційними ноу-хау, придуманими буквально вчора. Навпаки, багато з них існували вже за радянських часів.

Добірку популярних пристроїв, зроблених за СРСР, які можна вважати прототипами сучасних ґаджетів, опублікувало DELFI (щоб подивитися, як вони виглядали, доскрольте новину до кінця).

Так, у списку опинилися вісім яскравих прикладів диво-техніки: перші радянські приставка, мобільник, мікрохвильовка, ПК, ноутбук, планшет, плеєр і "розумний" годинник.

Перша радянська приставка "Електроніка" DELFI

Перша радянська приставка

"Ігрові приставки" "Електроніка" в СРСР почали випускати ще в 1984 році. Їхні кишенькові варіанти, можна сказати, були локалізованими копіями ігор Nintendo, випущених на початку 80-х. Примітно, що ці іграшки виготовляли щонайменше десять заводів по всьому СРСР.

"Алтай" – один із перших радянських мобільників DELFI

Перший радянський мобільний телефон

Своєрідний мобільник в СРСР придумали в 1957 році. Експериментальну модель пристрою назвали ЛК-1, важила вона три кілограми, а в комплекті до неї йшла своя базова станція. На фото ж представлений апарат системи "Алтай", вироблений у 1963-му – після того, як спершу в Москві, а потім й інших великих містах Союзу запрацював мобільний зв'язок у діапазоні 150 МГц і згодом 330 МГц. Зазначається, що в деяких російських регіонах ця система працює досі.

Перша радянська мікрохвильовка "Електроніка" DELFI

Перша радянська мікрохвильова піч

Масове виробництво мікрохвильовок в СРСР почалося після 1980 року, до того ж спеціалізувалися на такому виробництві щонайменше чотири підприємства. На фото – модель "Електроніка" тамбовського заводу "Електроприлад". Коштували такі пічки на той час дорогувато – приблизно 350 рублів. Однак багато сімей не купували їх не через це, а тому, що робили їх дуже мало і культури їхнього використання дуже довго просто не було.

Перший радянський ПК "Агат" DELFI

Перший радянський персональний комп'ютер

Дебютний радянський серійний ПК "Агат" був розроблений на початку 80-х "на базі" комп'ютера Apple II. Західні комплектуючі, які були необхідні для їхнього масового виробництва, в СРСР не можна було дістати. Тому кмітливі розробники серйозно переробили заморську новинку, та так, що про жодну сумісність із Apple II і програмами для нього не йшлося. Коштували "Агати" дешево як для електронно-обчислювальних машин того часу (4000 рублів, у 2-3 рази дешевше за інші розробки). Водночас у магазинах їх не продавали, вони закуповувалися тільки Міністерством освіти, яке на їхній базі формувало класи інформатики в школах.

Перший радянський ноутбук "Електроніка МС 1504" DELFI

Перший радянський ноутбук

"Електроніка МС 1504" – перший так званий ноутбук в СРСР, в основу створення якого лягла вже продукція Toshiba. Випустили його в 1991 році й продавали одразу аж по 550 доларів США.

Один із перших радянських плеєрів ''Соната П-421С'' DELFI

Один із перших радянських плеєрів

"Магнітофон-програвач касетний стереофонічний ''Соната П-421С'' призначений для якісного відтворення фонограм із касет типу МК-60 або МК-90 на малогабаритні головні телефони ''ТДС-13-1'', – так описували експерти цей плеєр із СРСР.

Заряд він брав від чотирьох елементів типу ''316'', і міг безперервно працювати приблизно сім годин. Пристрій мав гніздо для підключення зовнішнього джерела живлення. А після закінчення касети в ньому автоматично спрацьовував автостоп, що вимикав клавішу ''Пуск''. Коштував такий плеєр 130 рублів.

Перший радянський планшет "Електроніка МК-90" DELFI

Перший радянський планшет

Прототипом сучасних не то смартфонів, не о планшетів була "Електроніка МК-90". Можна сказати, що це навіть значно крутіший пристрій, адже на ті часи він вже дозволяв програмувати, чим сучасні планшети особливо не похваляться. Хоча насправді це просто мікрокалькулятор із вбудованим інтерпретатором мови "Бейсік".

Перший радянський "розумний" годинник DELFI

Перший радянський "розумний" годинник

"Електроніка 5" – годинник, який грав прості мелодії, показував день і місяць, слугував будильником, секундоміром тощо. Загалом, для 80-х років це було дуже круто. А вартість його спочатку майже дорівнювала зарплаті інженера – 150 рублів.

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