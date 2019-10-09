Американські вчені з'ясували, що хвилі спеки стануть значно довшими до середини цього сторіччя.

Згідно зі сценарієм помірного викиду парникових газів, територія, яку охоплюватиме екстремальна спека, збільшиться на 50-80%, пише Phys.org.

У разі максимального зростання концентрації діоксиду вуглецю площа порушених регіонів може подвоїтися. Це збільшить кількість людей, які потерпатимуть від теплового стресу, підвищить ризик передчасної смерті серед людей похилого віку та інших вразливих груп населення.

Також посиляться навантаження на енергомережу через число працюючих кондиціонерів.

Людству передбачили катастрофічну спеку 24 канал

Крім того, очікується збільшення таких показників, як тривалість теплової хвилі та її інтенсивність. За словами дослідників, все це відповідає прогнозам щодо зміни клімату та глобального потепління.

"Якщо над густонаселеним районом встановилася велика і тривала спека, то задовольнити піковий попит на електроенергію буде складніше, ніж у випадку декількох районів із меншими хвилями тепла, які в сукупності мають такий же розмір", — зазначив один із авторів дослідження Тоні Барнстон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, експерти прийшли до висновку, що в найближчому майбутньому людство може зіткнутися з гострим браком фосфору. Причиною дефіциту, який здатен привести до голоду, стане нераціональне використання мінеральних добрив.

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