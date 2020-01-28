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28 січня • оновлено в 12:35
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Коронавірус поставив під загрозу виробництво Apple

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Виробництво техніки Apple в Китаї опинилося під загрозою через карантин, який ввели в провінціях через поширення нового смертельного коронавіруса 2019 nCoV.

Китайці, задіяні на виробництві, не зможуть виходити на роботу. Також в провінції Хенань може бути закрита фабрика компанії Foxconn, ключового збирача iPhone, передає РБК з посиланням на Bloomberg.

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Практично всі iPhone створюються на фабриках Foxconn (дочірня компанія Hon Hai) і Pegatron, розташованих приблизно в 500 км від Ухань, який вважається епіцентром поширення коронавируса.

Через збільшення кількості хворих вірусом в провінції Хенань, де знаходиться одна з фабрик Foxconn, "Місто iPhone" можуть закрити. Зупинка виробництв в Китаї спричинить за собою зниження кількості відвантажень продукції.

За інформацією аналітиків, через проблеми компанія може не випустити нову бюджетну модель iPhone в лютому, як це планувалося.

Виробництво техніки Apple в Китаї виявилося під загрозою

Виробництво техніки Apple в Китаї виявилося під загрозою

Технот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українка розкрила моторошні подробиці з епіцентру коронавируса.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Коронавірус 2019-nCoV
Місце
Китай
Тег
Apple
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