"Кінець світу вже настав": озвучений несподіваний сценарій апокаліпсису

Справжній "кінець світу" не супроводжуватиметься глобальними природними катаклізмами і загибеллю всього живого.

"Кінець світу вже настав. Він настав енергетично", – заявив OBOZREVATEL екстрасенс-медіум Максим Гордєєв.

За його словами, "світ постійно змінюється, і закінчення кожного періоду позначається "кінцем світу". Кінцем старого світу".

Робот, штучний інтелект. Ілюстрація http://www.operator-goda.blog

Як розповів екстрасенс, кінець старого світу стався в проміжку між 2009 і 2014 роками. "Перша ознака, стрибок був в 2009 році, а другий – в 2014 році. І справа тут не у війні в Україні. Зміни торкнулися всього світу. Сьогодні вібрації Землі вже зовсім інші, планета вібрує зовсім по-іншому. У якомусь сенсі зараз ми живемо в постапокаліптичному світі", – переконаний Максим Гордєєв.

Як пояснив екстрасенс, відмінною рисою нового світу, в якому ми живемо, є стрімкий розвиток технологій, зміна способу дій і способу мислення людей. "Але це не означає, що це погано. Світ все одно існує, і він існуватиме, якими б страшними пророцтвами нас не лякали", – підкреслив він.

"Допоки Земля не набере певних вібрацій, певного досвіду, допоки не відбудеться сильного енергетичного набору, вона нікуди не дінеться", – запевнив екстрасенс.

Як писав OBOZREVATEL, раніше масову загибель бджіл на планеті зв'язали з пророцтвами кінця світу, нібито озвученими болгарською провидицею Вангою і вченим-фізиком Альбертом Ейнштейном. Зокрема, наводиться цитата Ванги: "Спочатку зникнуть бджоли, а потім – людство".

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