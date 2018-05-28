Кібератаки Кремля: знайдений спосіб зупинити новий небезпечний вірус

Федеральне бюро розслідувань США порадило власникам маршрутизаторів споживчого класу і мережевих накопичувачів якомога швидше перезавантажити свої пристрої.

На думку спецслужб, це хоча б на якийсь час убезпечить мережу від комп'ютерних вірусів, які були розроблені російськими хакерами з угруповання Fancy Bear, повідомляє видання Ars Technica.

Шкідливе програмне забезпечення вже заразило комп'ютерне обладнання в 50 країнах світу.

Власникам маршрутизаторів, які опинилися в зоні ризику, рекомендується відключити параметри віддаленого управління, захистити свій пристрій надійним паролем і шифруванням, а також оновити програмне забезпечення до останньої версії.

При цьому в ФБР попереджають, що дані заходи не гарантують уникнення повторної атаки, проте це підвищить шанси для виявлення джерела загрози і її усунення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше СБУ попередила про можливу масштабну кібератаку на державні структури і приватні компанії напередодні фіналу Ліги Чемпіонів 2018. У Кремлі поспішили заявити про свою непричетність до дій хакерів.

Пізніше в США заявили, що ФБР вдалося знешкодити велику мережу ботів, створену з 500 заражених комп'ютерів по всьому світу.