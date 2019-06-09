Катаклізми по всьому світу: екстрасенс озвучив тривожний прогноз

Період до березня 2020 року буде відзначений безліччю катаклізмів, які відбуватимуться по всьому світу – як на рівні країн, так і на рівні окремих людей.

"Це дуже важкий рік", - сказав OBOZREVATEL екстрасенс-медіум Максим Гордєєв.

"Цього року буде дуже багато катаклізмів, які будуть спалахувати раптово по всьому світу. Якщо у людини були якісь приховані хвороби, то вони будуть виходити назовні. Якщо в уряді були якісь діри, то вони будуть виходити назовні. Те ж саме і з природою. Якщо в природі є якісь слабкі місця, вони будуть виходити назовні і будуть проявлятися", - попередив він. І додав, що мета таких випробувань – "зміцнення на наступний рік".

Постер фільму "2012", ілюстрація НВ Style

Говорячи про масштаби можливих катаклізмів, екстрасенс зауважив: "Не хочеться вірити, що йдеться про щось масштабне. Мені здається, що це буде відбуватися точково, на місцевому рівні. Думаю, якихось подій, в результаті яких постраждає величезна кількість людей, не відбудеться".

Як писав OBOZREVATEL, раніше Максим Гордєєв назвав дві щасливі країни, які переживуть кінець світу.

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