Кабмін дозволив українцям користуватися інтернетом у літаку: деталі інновації

Міністерство цифрової трансформації України анонсувало розширення діапазону частот для мобільного зв'язку, що дозволить користуватися інтернетом при перельоті літаком.

Деталі нововведення розкрили в пресслужбі відомства. Так, 15 січня 2020 року Кабмін схвалив постанову, якою вніс зміни до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот і Плану використання радіочастотного ресурсу.

У документі прописана можливість доступу до мобільного інтернету під час перельотів. Тепер авіаперевізники отримали законну можливість використовувати технології супутникового зв'язку і надавати пасажирам доступ в інтернет на всіх етапах – від посадки до прибуття.

Кабмін дозволив українцям користуватися інтернетом в літаку restfor.ru

Відзначимо, мова йде про впровадження технології ESOMPs. Це супутниковий радіозв'язок із використанням наземних станцій на рухомих платформах. Вони дозволяють розвивати велику швидкість інтернету (до 100 Мб/c) і забезпечувати більш стабільну роботу незалежно від кількості людей, які одночасно користуються послугами.

Також розширення діапазону позитивно вплине на появу якісного інтернету в маленьких селах і віддалених частинах країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що в Україні майже 700 шкіл не мали доступу до інтернету, а близько 9 тисяч навчальних закладів – мали менше 30 мегабіт.

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