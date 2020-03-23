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23 березня • оновлено в 05:55
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Холодильник, електробритва і радіотелефон: про яку побутову техніку мріяли в СРСР

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У Радянському Союзі у більшості простих людей не було побутових приладів, без яких в сучасному світі неможливо уявити своє житло.

Про техніку, яку хотіли мати всі радянські сім'ї, повідомляє ТРК "Звезда" (щоб подивитися, як вона виглядала, доскрольте новину до кінця).

Радянський пилосос і холодильник

Радянський пилосос і холодильник

В СРСР довгі роки розкішшю вважався навіть звичайний холодильник. У простій міській квартирі найчастіше продукти прибирали за вікно. Там взимку зберігали їжу, складену в авоськи або ящики. Щоб зайвий раз у холод не відчиняти вікно, ящик вставляли прямо в кватирку. Був і ще один варіант холодильника по-радянськи: в хрущовках ще при будівництві робилася спеціальна ніша-шафа прямо під кухонним вікном.

Холодильники з'явилися тільки в другій половині 1950-х років, і то в обмеженій кількості. Випускали всього по 50 тисяч штук на рік на всю країну. У вільному продажу з'являлися рідко, придбати таку розкіш можна було, головним чином, на підприємствах – по запису.

Перші радянські холодильники були далекі від досконалості. Навіть найменші були дуже важкими, голосно гуділи, деренчали і часом заморожували продукти.

Холодильник, електробритва і радіотелефон: про яку побутову техніку мріяли в СРСР

ТРК "Звезда"

Перші пральні машинки в СРСР були напівавтоматичними. У них потрібно було наливати воду для прання, а потім зливати. Для номенклатурних працівників ще в середині 20-х років стали закуповувати пральки за кордоном – в основному з США.

Холодильник, електробритва і радіотелефон: про яку побутову техніку мріяли в СРСР

ТРК "Звезда"

Основним засобом прибирання квартир був віник. Але в будинках заможних людей можна було зустріти великий і галасливий пилосос "Тайфун", "Циклон" або "Буран". У імпортних пилососів була одна перевага: вони працювали майже безшумно.

Холодильник, електробритва і радіотелефон: про яку побутову техніку мріяли в СРСР

ТРК "Звезда"

В кінці 50-х в СРСР в широкому продажі з'явився прилад, який полегшував життя чоловікам – електробритва. Хоч вона і голосно гарчала, подразнювала шкіру, а деяких взагалі відмовлялася голити.

Холодильник, електробритва і радіотелефон: про яку побутову техніку мріяли в СРСР

ТРК "Звезда"

Домашній телефон гаджетом ніколи не вважали, хоча він був далеко не у всіх. А ось радіотелефон був розкішшю. На початку 60-х років в воронезькому НДІ було створено пристрій для рухомого радіотелефонного зв'язку "Алтай". Він мав радіус дії до 30 км, але важив близько 3 кг.

Для дзвінка було достатньо лише набрати потрібний номер, минаючи розмову з диспетчерами. Список абонентів стверджували в КДБ.

Холодильник, електробритва і радіотелефон: про яку побутову техніку мріяли в СРСР

ТРК "Звезда"

У дивину був і кондиціонер. Довгий час в СРСР він вважався недозволеною розкішшю. Головним приладом, який допомагав рятуватися від спеки був вентилятор.

Холодильник, електробритва і радіотелефон: про яку побутову техніку мріяли в СРСР

au.ru

Раніше OBOZREVATEL писав про популярні пристрої, зроблені при СРСР, які можна вважати прототипами сучасних гаджетів.

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Комментарии на сайте не модерированы
Тюпель Автондил
Тюпель Автондил
кондиционер очень нужен был, в якутии.
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Яковлев Александр
Яковлев Александр
Тюпель Автондил, а Советы только в Якутской Асср и заканчивались
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