Презентація Xiaomi: чого очікувати від революційних новинок Mi Band 3 і Xiaomi Mi 8

У Китаї презентували фітнес-трекер Mi Band 3, флагманський смартфон Mi8, фірмову прошивку MIUI 10 і інші цікаві новинки Xiaomi.

Так, фітнес-трекер Xiaomi Mi Band 3 отримав функцію, яку не підтримує жоден з подібних гаджетів, - це модуль NFC, повідомляє 24tv.ua.

Це дає можливість користувачеві Mi Band розраховуватися в магазинах, використовуючи одну або кілька різних платіжних систем. Крім того, пристрій може дзвонити і приймати повідомлення. Новинка отримала сенсорний OLED-екран. Також є підтримка "розумного" будильника і функції автомониторинга пульсу.

Mi Band 3 The Verge

І саме, мабуть, найбільша перевага цього гаджета - його ціна. Вона більш ніж доступна - веого 169 юанів або близько 700 гривень.

На презентації Xiaomi також представила смартфон Mi8 і його молодшу версію Xiaomi Mi 8 SE.

Mi 8 працює на топовом процесорі Qualcomm Snapdragon 845 з частотою 2.8 ГГц і графікою Adreno 630. Новинка надійде в продаж вже з встановленою версією Android 8.1 Oreo і оновленої прошивкою MIUI 10.

Mi 8 Wccftech

Смартфон має AMOLED-дисплей з діагоналлю 6.21 дюйма, а його роздільна здатність становить 2248x1080 пікселів. До речі, Xiaomi Mi8 став першим телефоном компанії, який отримав дисплей з вирізом зверху, подібно iPhone X.

Пристрій має 6 ГБ оперативної і 64, 128 або 256 ГБ флеш-пам'яті. Крім того, презентували ще й топову версію Xiaomi Mi8, який має прозору задню кришку. Вона має карбонову текстуру і виглядає досить ефектно. Ця новинка має 8 ГБ внутрішньої і 128 ГБ вбудованої пам'яті.

Молодша версія Xiaomi Mi SE 8 отримала 5,88-дюймовий Full HD екран. На задній панелі пристрою, як і в базовій версії, сканер відбитків пальців. Також на задній панелі розташувався подвійний модуль основної камери на 12 Мп + 5 Мп. Фронтальна камера також отримала модуль на 12 мегапікселів.

Mi SE 8 Playfuldroid

Mi 8 SE став одним з перших смартфонів, який буде працювати на базі нового 10-нанометрового чіпсета Snapdragon 710.

Нова версія прошивки від Xiaomi забезпечить смартфони підтримкою штучного інтелекту при роботі з камерою. Вона має підвищити якість фотографій як на основний так і на фронтальній камерах.

Ще одна помітна оновлення стосується екрану багатозадачності, яке тепер перегортуються вертикально, а не горизонтально.

Крім того, компанія представила 75-дюймовий телевізор Xiaomi Mi TV 4. Він має IPS-екран з 178-градусним кутом огляду і дозволом 4K UHD (3840 на 2160 пікселів). Дисплей підтримує технологію HDR.

Телевізор працює на 4-ядерному процесорі Amlogic Cortex A53 з тактовою частотою 1,8 ГГц, який доповнений графічним прискорювачем Mali-T830. Пристрій оснащений 2 ГБ оперативної і 32 ГБ постійної флеш-пам'яті. У приладі є модуль Bluetooth 4.2 LE і Wi-Fi 802.11 ac (2,4 ГГц + 5 ГГц). Є три порти HDMI, два USB, а також по одному Ethernet, AV і S / PDIF.

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