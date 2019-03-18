Apple показала нові iPad Air і iPad mini: як вони виглядають

18 березня компанія Apple презентувала нові версії iPad Air і iPad mini.

Інформація з'явилася на сайті компанії. iPad Air отримав 10,5-дюймовий дисплей Retina з технологією передачі кольору True Tone, процесор A12 Bionic, підтримку Apple Pencil і Smart Keyboard.

Ціна на новий iPad без WI-FI стартує від 499$. Модель з WI-FI буде коштувати від 629$.

iPad Air apple.com

Як обіцяють в Apple, новий iPad Air може працювати без підзарядки до 10 годин, Передня камера на 7 Мп, задня на 8Мп, а також чіп A12 Bionic з Neural Engine дозволяють iPad Air працювати з технологіями доповненої реальності.

apple.com

Компанія також показала 7,9-дюймовий iPad mini. Як і новий iPad Air, пристрій працює на процесорі A12 Bionic і отримав дисплей Retina з технологією True Tone і роздільною здатністю 2048 х 1536 пікселів, а також підтримку Apple Pencil.

Його мінімальна ціна — від 399$ (без WI-FI) і від 529$ (з WI-FI).

iPad mini apple.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 березня Apple проведе першу презентацію новинок у 2019 році.

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