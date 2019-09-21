Гучний скандал з витоком даних в Facebook отримав новий поворот: всі подробиці

Соціальна мережа Facebook повідомила про припинення роботи десятків тис. додатків від понад 400 розробників.

Як сказано в поширеному повідомленні компанії, таке рішення було прийнято в зв'язку з внутрішнім розслідуванням, ініційованим після заяви британської аналітичної компанії Cambridge Analytica про передачу їй даних понад 87 млн користувачів мережі, передає "Коммерсант".

"Розслідування зачепило мільйони додатків, десятки тисяч з яких були тимчасово заблоковані через низку причин на час проведення розслідування", - йдеться в повідомленні.

newizv.ru Facebook

Як зазначається, соцмережа приступила до вивчення додатків, що мають доступ до персональних даних користувачів, у березні 2018 року. За півтора року фахівці компанії перевірили понад 1 млн додатків, розслідування все ще триває.

За фактом перевірки деякі програми були заблоковані, проти декількох - подані позови (зокрема, проти сінгапурської компанії JediMobi, гонконгської LionMobi і південнокорейської Rankwave) .На думку аналітиків, додатки цих компаній заражали телефони користувачів шкідливим ПЗ.

Також позови до суду подано щодо двох українських розробників - Гліба Случевського і Андрія Горбачова. Молоді люди, на думку фахівців Facebook, займалися крадіжкою особистих даних користувачів за допомогою реклами та онлайн-тестів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні 2018 стало відомо, що Cambridge Analytica, що спеціалізувалася на політичній психометрії і працювала з передвиборчим штабом Дональда Трампа, вдалося зібрати особисті відомості десятків млн користувачів Facebook заради розробки алгоритму аналізу політичних уподобань виборців. Виведений алгоритм компанія використовувала для розміщення політичної реклами.

Щодо витоку персональних даних засновник мережі Марк Цукерберг давав свідчення в Конгресі США. У липні 2019 року на Facebook був накладений рекордний штраф $5 млрд. Через найбільший в історії штраф, накладений за порушення конфіденційності даних користувачів, прибуток соцмережі знизився вдвічі.

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