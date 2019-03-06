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Google оскандалився з "російським Кримом": у ситуацію втрутився посол у США

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Посол України у США Валерій Чалий закликав американську корпорацію Google виправити на картах Google Maps зображення анексованого Криму частиною Росії.

Про це написали на сторінці посольства України в США у Facebook. Він нагадав, що Вашингтон не визнав анексію півострова.

"В офіційному листі посол відзначив чітку позицію про неприпустимість залучення всесвітньо відомої корпорації і пошукового сервісу Google в інформаційну війну, яку Росія веде в світі, поширюючи дезінформацію, фейки і пропаганду, як у випадку із зображенням Криму на картах", – йдеться в повідомленні.

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Google оскандалився з "російським Кримом": у ситуацію втрутився посол у США

Посол наголосив, що ситуація, яка склалася з некоректним зображенням Криму на Google Maps, повністю суперечить чіткій і незмінній позиції адміністрації США, Конгресу США й ООН.

Чалий також нагадав, що й представники Google неодноразово зазначали в публічних виступах та інтерв'ю, що політика корпорації зосереджена на розвитку інформаційних технологій поза інформаційними війнами.

Валерій Чалий

Валерій Чалий

zik.ua

"Посольство України в США сподівається, що всесвітньо відома корпорація і надалі буде дотримуватися таких високих стандартів та виправить некоректне зображення території Криму на всіх картах Google Maps відповідно до міжнародних норм і документів, а також офіційної позиції Сполучених Штатів", – підсумували дипломати.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін зажадав запросити представника компанії Google у зв'язку з позначенням анексованого Криму українським.

  • У відповідь на нападки Кремля офіційний представник Google назвав Крим одним із російських регіонів.

  • Компанія додала в Maps Керченський міст, яким окупанти з'єднали анексований Крим і Краснодарський край.

  • На початку лютого в Держдумі РФ вибухнули погрозами через Крим, назвавши позначення півострова українським технічними несправностями.

  • У мережі розгорілися суперечки через "визнання" Google окупованого Криму російською територією.

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Теми
анексія КримуНовини світу
Особа
Валерій Чалий
Місце
США
Теги
КримGoogle
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Що опять ?
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andrei andrei
andrei andrei
А че призвал то? Требовать надо было. Мощно! Харю на пиндоских харчах отъел, а родину защитить не могет?:-)))
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Mihaylovna Irina
Mihaylovna Irina
И никто не хочет озвучить правду -----Почему Крым оставили без единого выстрела ?
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