Google оскандалився з "російським Кримом": у ситуацію втрутився посол у США

Посол України у США Валерій Чалий закликав американську корпорацію Google виправити на картах Google Maps зображення анексованого Криму частиною Росії.

Про це написали на сторінці посольства України в США у Facebook. Він нагадав, що Вашингтон не визнав анексію півострова.

"В офіційному листі посол відзначив чітку позицію про неприпустимість залучення всесвітньо відомої корпорації і пошукового сервісу Google в інформаційну війну, яку Росія веде в світі, поширюючи дезінформацію, фейки і пропаганду, як у випадку із зображенням Криму на картах", – йдеться в повідомленні.

Посол наголосив, що ситуація, яка склалася з некоректним зображенням Криму на Google Maps, повністю суперечить чіткій і незмінній позиції адміністрації США, Конгресу США й ООН.

Чалий також нагадав, що й представники Google неодноразово зазначали в публічних виступах та інтерв'ю, що політика корпорації зосереджена на розвитку інформаційних технологій поза інформаційними війнами.

Валерій Чалий zik.ua

"Посольство України в США сподівається, що всесвітньо відома корпорація і надалі буде дотримуватися таких високих стандартів та виправить некоректне зображення території Криму на всіх картах Google Maps відповідно до міжнародних норм і документів, а також офіційної позиції Сполучених Штатів", – підсумували дипломати.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін зажадав запросити представника компанії Google у зв'язку з позначенням анексованого Криму українським.

У відповідь на нападки Кремля офіційний представник Google назвав Крим одним із російських регіонів.

Компанія додала в Maps Керченський міст, яким окупанти з'єднали анексований Крим і Краснодарський край.

На початку лютого в Держдумі РФ вибухнули погрозами через Крим, назвавши позначення півострова українським технічними несправностями.

У мережі розгорілися суперечки через "визнання" Google окупованого Криму російською територією.

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